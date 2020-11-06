Филиал «Пензаэнерго» уведомляет об отключении электроэнергии

06.11.2020 | 15:32

В субботу, 7 ноября, в связи с расчисткой трассы ВЛ-10 кВ Колоярская-1, ВЛ-10 кВ Колоярская-2, ВЛ-10 кВ Грабовская от древесно-кустарниковой растительности с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам.

В Бессоновке: в коттеджном поселке «Солнечный», на улицах Коммунистической, Российской, Нагорной, Кудряшова, Звездной, Лунной, Радужной, Тюрина, Геологической, Большой Колояр, Железнодорожной, Адмирала Святова, Солнечной, Мира, Саранской, Славы, в 1-9-м проездах Сурикова.

Также света не будет в домах на улицах Тухачевского, Компрессорной (№ 49а-53а, № 90-129), Тихой, Придорожной, Совхозной, в 1-м проезде Николаева.

Отключение коснется и села Грабово. Речь идет об улицах Советской, Красная Горка, Комсомольской, Железнодорожной, Огородной, Садовой, Транспортной, Озерной, Овражной, Набережной, Спиртзаводской, Заводской, Майской, Пионерской, Красноармейской, Станционной, Почтовой, Центральной, Моксина, Кармишина.

Кроме того, в зоне отключения - улицы Пролетарская, Кирпичная, Лесная, 2-я Лесная, Рабочая, Полевая, 2-я Полевая, переулок Полевой, улицы Школьная, Чехова, Терешковой, 40 лет Победы, Засурская, Колхозная, Тихая, Мелиораторов, Строителей, Ново-Западная, Западная Поляна, Молодежная, Речная, Грибова, Шоссейная, Автомобильная, Степная, Новая, 2-я Совхозная и Западный проезд.

Без света останутся жители поселков Ера и Смелого.