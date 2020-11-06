Детская железная дорога преобразится к концу 2021 года

06.11.2020 | 19:46

Новая жизнь в 35 лет: на пензенской детской железной дороге, построенной в 1985-м, началась реконструкция.

Не так давно глава региона заявил о восстановлении городской достопримечательности.

«За два года детская железная дорога полностью преобразится! Проектом предусмотрена реконструкция существующей дороги протяженностью 2,4 километра», - рассказал он.

Стальную артерию переделывают полностью. От старой узкоколейки практически ничего не останется. Вместо небольшой кассы, которая находилась там раньше, построят огромный павильон для посетителей (на 100 человек). Усовершенствовать планируется и пути.

«Рельс стоял старый, 40-50-х годов, который уже давно не выпускается. Рельсошпальная решетка будет лежать на бетонной шпале, а была деревянная, которая постоянно подгнивала», - сообщил заместитель генерального директора по строительству ООО «Магистральстройпроект» Александр Кравец.

Помимо замены старых элементов, планируется установить конструкции, которых вообще раньше не было. В середине рельсового кольца возведут современный учебный корпус.

«Насыпь будет высокая, предусмотрен переход под насыпью - так сказать, подземный переход под железной дорогой к учебному корпусу. Мы все это умеем и знаем, сделаем!» - пояснил Александр Кравец.

По плану, все работы должны завершиться в конце следующего года. Столичные строители надеются, что уложатся в срок. А пока в одном месте роют котлованы под подземный переход, в другом разбирают на металлолом легендарный подвижной состав. На смену ему придет современный и комфортабельный.