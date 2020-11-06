Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|21:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Детская железная дорога преобразится к концу 2021 года

Печать

Новая жизнь в 35 лет: на пензенской детской железной дороге, построенной в 1985-м, началась реконструкция.

Не так давно глава региона заявил о восстановлении городской достопримечательности.

«За два года детская железная дорога полностью преобразится! Проектом предусмотрена реконструкция существующей дороги протяженностью 2,4 километра», - рассказал он.

Стальную артерию переделывают полностью. От старой узкоколейки практически ничего не останется. Вместо небольшой кассы, которая находилась там раньше, построят огромный павильон для посетителей (на 100 человек). Усовершенствовать планируется и пути.

«Рельс стоял старый, 40-50-х годов, который уже давно не выпускается. Рельсошпальная решетка будет лежать на бетонной шпале, а была деревянная, которая постоянно подгнивала», - сообщил заместитель генерального директора по строительству ООО «Магистральстройпроект» Александр Кравец.

Помимо замены старых элементов, планируется установить конструкции, которых вообще раньше не было. В середине рельсового кольца возведут современный учебный корпус.

«Насыпь будет высокая, предусмотрен переход под насыпью - так сказать, подземный переход под железной дорогой к учебному корпусу. Мы все это умеем и знаем, сделаем!» - пояснил Александр Кравец.

По плану, все работы должны завершиться в конце следующего года. Столичные строители надеются, что уложатся в срок. А пока в одном месте роют котлованы под подземный переход, в другом разбирают на металлолом легендарный подвижной состав. На смену ему придет современный и комфортабельный.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

До Ахун сделайте, удобно будет понятно дорого, но не из своего кармана делают. Из бюджета.

Гость||

Нам уже парк у шестой больницы сделали. Одни слова , дел ноль.

Гость||

Гость писал(a):

До Ахун сделайте, удобно будет понятно дорого, но не из своего кармана делают. Из бюджета.
За все платит РЖД. От губернии только привязка к местности.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте