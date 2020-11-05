Сетевое издание|18+|Четверг|5 ноя 2020|20:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В области выписали 150 человек, перенесших заражение COVID-19

Печать

В Пензенской области зарегистрирован очередной летальный случай коронавирусной инфекции. В четверг, 5 ноября, стало известно об уходе из жизни женщины 1954 года рождения.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, у умершей также были диагностированы хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и нефросклероз, атеросклероз аорты, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, сахарный диабет II типа и ожирение I степени.

«Причина смерти: коронавирусная инфекция. Осложнение: тотальная пневмония», - уточнила Черемушкина.

Количество смертей, о которых сообщил оперштаб, достигло 196.

Выздоровели еще 150 человек. Теперь число пензенцев, благополучно перенесших инфицирование, составляет 11 713.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Какой хороший заголовок, думала что хоть сегодня без смертей, но увы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте