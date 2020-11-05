В области выписали 150 человек, перенесших заражение COVID-19

05.11.2020 | 19:38

В Пензенской области зарегистрирован очередной летальный случай коронавирусной инфекции. В четверг, 5 ноября, стало известно об уходе из жизни женщины 1954 года рождения.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, у умершей также были диагностированы хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и нефросклероз, атеросклероз аорты, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, сахарный диабет II типа и ожирение I степени.

«Причина смерти: коронавирусная инфекция. Осложнение: тотальная пневмония», - уточнила Черемушкина.

Количество смертей, о которых сообщил оперштаб, достигло 196.

Выздоровели еще 150 человек. Теперь число пензенцев, благополучно перенесших инфицирование, составляет 11 713.