Сетевое издание|18+|Четверг|5 ноя 2020|14:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Утро туманное, утро седое»: жители области делятся в Сети фотографиями

Печать

В четверг, 5 сентября, в одной из пензенских групп появился призыв поделиться фотографиями утреннего тумана.

Пользователи Сети не замедлили откликнуться.

В посте размещены туманные пейзажи, городские улицы, сельские дома, дороги.

«В Нижнем Ломове вчера весь день туман был», - поделился один из участников обсуждения погодного явления.

Тем временем МЧС предупреждает: завтра в области прогнозируется желтый уровень погодной опасности, по-прежнему ожидается туман с видимостью менее 500 м.

Спасатели напоминают: при такой погоде пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе проезжей части, а водителям - отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

«Туман скрадывает расстояние, поэтому целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения должна быть ниже, чем при ясной погоде. Необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Также специалисты советуют людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 1 vk.com/news_pnz, № 2 Иван Викторов, № 3 Vlad Morozov, № 4 Любовь Панченкова, № 5 Светлана Позднякова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте