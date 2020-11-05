«Утро туманное, утро седое»: жители области делятся в Сети фотографиями

05.11.2020 | 12:37

В четверг, 5 сентября, в одной из пензенских групп появился призыв поделиться фотографиями утреннего тумана.

Пользователи Сети не замедлили откликнуться.

В посте размещены туманные пейзажи, городские улицы, сельские дома, дороги.

«В Нижнем Ломове вчера весь день туман был», - поделился один из участников обсуждения погодного явления.

Тем временем МЧС предупреждает: завтра в области прогнозируется желтый уровень погодной опасности, по-прежнему ожидается туман с видимостью менее 500 м.

Спасатели напоминают: при такой погоде пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе проезжей части, а водителям - отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

«Туман скрадывает расстояние, поэтому целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения должна быть ниже, чем при ясной погоде. Необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Также специалисты советуют людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.