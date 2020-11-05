Пензенских водителей призвали не делать резких маневров в туман

05.11.2020 | 17:58

В четверг, 5 ноября, пензенская Госавтоинспекция обратилась к водителям и другим участникам дорожного движения с просьбой о соблюдении мер безопасности в условиях тумана.

Автомобилистов призвали быть более внимательными, выбирать правильный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - пояснили в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России.

Пешеходы также должны быть более осторожными. Им следует помнить, что в непогоду у машины увеличивается тормозной путь, поэтому остановиться внезапно водитель не сможет.

«Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Важно следить за тем, чтобы световозвращатели были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды», - предупредили жителей области.

Туман наблюдался с вечера 4 ноября. В МЧС предупредили, что 6-го числа в области прогнозируется желтый уровень погодной опасности, по-прежнему ожидается туман с видимостью менее 500 метров.