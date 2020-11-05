Сетевое издание|18+|Четверг|5 ноя 2020|19:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенских водителей призвали не делать резких маневров в туман

Печать

В четверг, 5 ноября, пензенская Госавтоинспекция обратилась к водителям и другим участникам дорожного движения с просьбой о соблюдении мер безопасности в условиях тумана.

Автомобилистов призвали быть более внимательными, выбирать правильный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - пояснили в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России.

Пешеходы также должны быть более осторожными. Им следует помнить, что в непогоду у машины увеличивается тормозной путь, поэтому остановиться внезапно водитель не сможет.

«Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Важно следить за тем, чтобы световозвращатели были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды», - предупредили жителей области.

Туман наблюдался с вечера 4 ноября. В МЧС предупредили, что 6-го числа в области прогнозируется желтый уровень погодной опасности, по-прежнему ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте