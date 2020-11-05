Чистота - залог здоровья всех без исключения: пассажиров, проводников, машинистов. На железнодорожном вокзале Пензы устроили большую уборку. Дезинфицировали не здание, а состав - готовили «Суру» к рейсу в столицу.
Галина Хохлова первой заходит в вагоны после того, как их покидают пассажиры. Обрабатывает туалеты, коридоры, контейнеры для мусора. С собой у нее семь литров обеззараживающего раствора. Дезинфектор облачен в специальный костюм.
«Перчатки, калоши, комбинезон и защитный экран, маска», - рассказала она.
Следом за Галиной Хохловой начинают работать мойщики. Они используют другое дезсредство. Трут тоже в разных местах.
«У нас подвижной состав, воздух проходит через обеззараживание ультрафиолетом, а перед этим еще двухконтурные фильтры очистки присутствуют. Это полностью безопасно», - пояснил начальник вагонного участка «Пенза» Олег Зайцев.
А уже в пути следования в бой с коронавирусом и другой заразой вступают проводники.
«Протираются все поручни по коридорам, по проходам. Протирается вся фурнитура туалетных кабин. Душевая кабина, которая имеется в составе, тоже обрабатывается», - отметила инструктор поездных бригад Ольга Захарова.
На всех этапах большой уборки используются обеззараживающие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Это обязанность или достижение этих клоунов?