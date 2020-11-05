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Общество

На железнодорожном вокзале Пензы устроили большую уборку

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Чистота - залог здоровья всех без исключения: пассажиров, проводников, машинистов. На железнодорожном вокзале Пензы устроили большую уборку. Дезинфицировали не здание, а состав - готовили «Суру» к рейсу в столицу.

Галина Хохлова первой заходит в вагоны после того, как их покидают пассажиры. Обрабатывает туалеты, коридоры, контейнеры для мусора. С собой у нее семь литров обеззараживающего раствора. Дезинфектор облачен в специальный костюм.

«Перчатки, калоши, комбинезон и защитный экран, маска», - рассказала она.

Следом за Галиной Хохловой начинают работать мойщики. Они используют другое дезсредство. Трут тоже в разных местах.

«У нас подвижной состав, воздух проходит через обеззараживание ультрафиолетом, а перед этим еще двухконтурные фильтры очистки присутствуют. Это полностью безопасно», - пояснил начальник вагонного участка «Пенза» Олег Зайцев.

А уже в пути следования в бой с коронавирусом и другой заразой вступают проводники.

«Протираются все поручни по коридорам, по проходам. Протирается вся фурнитура туалетных кабин. Душевая кабина, которая имеется в составе, тоже обрабатывается», - отметила инструктор поездных бригад Ольга Захарова.

На всех этапах большой уборки используются обеззараживающие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это обязанность или достижение этих клоунов?

Имя: Гость
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