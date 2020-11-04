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Общество

Застройщик рассказал о светлых и функциональных холлах ЖК «Новелла»

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При создании проектов холдинг «Термодом» большое внимание уделяет оформлению холлов, чтобы при входе в подъезд новоселы сразу понимали: они дома.

В жилом комплексе «Новелла» на улице Шмидта застройщик спроектировал большие светлые холлы.

В каждом есть общий санузел, чтобы во время прогулки маме с ребенком не приходилось лишний раз подниматься в квартиру.

Владельцы собак после уличных игр с питомцем могут воспользоваться лапомойкой в специальном помещении и вернуться домой с отличным настроением и чистым любимцем.

Чтобы коляски, велосипеды и другой мелкогабаритный транспорт не приходилось нести наверх и выделять для них место в квартире, оборудована колясочная. А члену семьи, первым спустившемуся в холл, будет комфортно дожидаться домочадцев на диване со столиком.

Ступенек при входе в подъезд не будет, это очень удобно для мам с колясками, велосипедистов и роллеров. Дверь расположена в стеклянной входной группе, и новоселу не придется мерзнуть или мокнуть под дождем, доставая ключ от домофона.

Подробнее узнать о новостройке можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «Новэлла-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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