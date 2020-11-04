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Общество

В Кузнецке начался ремонт сетей уличного освещения

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Во вторник, 3 ноября, администрация Кузнецка подписала контракт с подрядной организацией на ремонт сетей уличного освещения.

Одна из бригад немедленно направилась на выяснение причины отключения освещения в Юго-Западном микрорайоне, вторая приступила к замене ламп уличного освещения.

«На сегодняшний день имеется 452 неисполненные заявки», - отметили в администрации города.

«В текущем году по областной программе проведены комплексные работы по модернизации сетей уличного освещения. Улицы Веселая и Загородная расположены на окраинах, в растущих микрорайонах города. Именно здесь, где никогда не было уличного освещения, смонтировали новые кабельные линии общей протяженностью полтора километра, установили порядка 40 светильников и приборы учета. Работы также проведены на улицах 7-я Линия и Ленина», - рассказали в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Кроме того, в частном секторе в районе школы № 17, где освещение наиболее старое, люминесцентные лампы заменили на современные светодиодные. Поставили новые трансформаторы и приборы учета вместо тех, у которых истек срок технической эксплуатации.

Всего на эти цели на условиях софинансирования в 2020 году было потрачено 2 млн 600 тысяч рублей.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На сегодняшний день имеется 452 неисполненные заявки»
маловато

Имя: Гость
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