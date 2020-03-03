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Общество | Освещение в Кузнецке: Мэр возмутился качеством лампочек и подрядчиками

03.03.2020|09:10
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В Кузнецке подрядчик, выполнивший работы по уличному освещению улиц, не торопится устранять недостатки. Об этом стало известно во время оперативного совещания, состоявшегося в местной мэрии в понедельник, 2 марта.

Проблему обозначил глава администрации Сергей Златогорский.

«Что у нас с освещением центральной части? Через один горит. Претензия выставлена, а когда она реализовываться будет? Они заработали неплохие деньги. Если что-то там выбило, фазу какую-то, пусть восстанавливают. Мы рассчитались по полной программе, к нам вопросов нет. Давайте судом пуганем», - предложил Златогорский.

Вопрос уличного освещения - один из наиболее острых для жителей Кузнецка. Они регулярно жалуются на темные участки в городской группе в соцсети «ВКонтакте». Так, за прошедшую неделю кузнечане сообщили о проблемах на улицах Циолковского и Белинского.

«Я попрошу повнимательнее (относиться. - Прим. ред.) к обращениям подобного свойства», - поручил подчиненным Златогорский.

В 2020 году на улучшение уличного освещения в Кузнецке будет направлено 2 млн 600 тыс. руб. Прежде всего планируется заменить светоточки на современные и экономичные.

«Мы по старой памяти лампочки меняем, через два дня им кирдык. Вот такие лампочки сейчас делают. А сделать мы с этим ничего не можем», - констатировал глава кузнецкой администрации.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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Гость|03.03.2020 09:25|

penzainform.ru писал(a):

Давайте судом пуганем», - предложил Златогорский.
Напугали ежа-банкрота голой задницей.

Гость|03.03.2020 09:30|

Подрядчика на кол

Гость|03.03.2020 09:35|

Загадка:"В Кузнецке сказочник золотой,а в Пензе белый".

Гость|03.03.2020 09:36|

распил ...в темноте...

Гость|03.03.2020 09:36|

Так не всё золото - что блестит.

Гость|03.03.2020 09:37|

Распил по черному!!!

Гость|03.03.2020 09:59|

Пуганем, кирдык.. Руководитель города

Гость|03.03.2020 10:07|

Гость писал(a):

Пуганем, кирдык.. Руководитель города
Он и не так еще может. У него работа такая, с некоторыми - типа подобных "добросовестных подрядчиков" - и на другом языке порой разговаривать приходится. В России как известно вопросы решаются порой только с помощью лома и такой-то матери.

Имя: Гость
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