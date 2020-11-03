4 ноября в области изменится график работы неотложной медслужбы

В среду, 4 ноября, в День народного единства, неотложная медицинская служба амбулаторно-поликлинического звена в лечебных учреждениях Пензенской области будет работать по графику субботы.
«В поликлиниках работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка лекарственных средств, листков нетрудоспособности, справок о смерти и т. п. будет осуществляться с 8:00 до 14:00», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.
Позвонить в кол-центры, чтобы вызвать врача на дом, также можно будет до 14:00.
При этом за скорой медицинской помощью пензенцы по-прежнему могут обращаться круглосуточно. То же касается специализированной помощи в условиях стационара.
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