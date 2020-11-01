В окружной IQ-олимпиаде приняли участие 14 студенческих сборных

01.11.2020 | 18:47

Самые светлые умы Пензенской области собрались в Доме молодежи, где подводили итоги IQ-олимпиады Приволжского федерального округа. Пятая по счету интеллектуальная битва в 2020-м проходила дистанционно.

«В ней приняли участие студенты наших вузов по различным направлениям. Это «Парламентские дебаты», «Что? Где? Когда?», программирование. В этом году новая площадка для инженеров была создана. И ребята принимали участие удаленно в этом году», - рассказал директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

Церемонию закрытия тоже организовали посредством интернета.

14 сборных доказывали право называться самыми умными студентами в округе. Пензенские интеллектуалы не попали в призеры, хотя в «Что? Где? Когда?» сыграли неплохо.

«Мы взяли более 40% вопросов. Для нашей команды это улучшение результата относительно прошлого года. Мы значительно лучше выступили, несмотря на то что обстановка к этому не располагала.

От нас потребовалось знать не только историю, но и один вопрос подразумевал знание строчек группы «Король и шут». Подготовиться заранее к какой-либо теме в принципе невозможно», - отметил участник олимпиады Антон Сорокин.

Пензенская IQ-дружина относительна молодая, опыта участия в подобных битвах у нее мало. Парни и девушки уверены, что в следующем году они обязательно войдут в тройку лучших, нужно только как следует подготовиться. Необходимы тренировки - чем чаще, тем выше будет результат.