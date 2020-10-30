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Общество

В пензенской колонии открыли спортзал для заключенных

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В исправительной колонии № 5 строгого режима, расположенной на улице Пушанина в Пензе, после капитального ремонта открыли спортзал для осужденных.

«В помещении для занятий спортом полностью отремонтированы крыша, стены, введены в эксплуатацию системы отопления и освещения», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В зале оборудовали зону с тренажерами (их более 10). Кроме того, заключенные смогут участвовать в командных играх.

«В просторном светлом помещении осужденные имеют возможность заниматься различными видами спорта: баскетбол, волейбол, теннис», - пояснил заместитель начальника учреждения Павел Комков.

Различные спортивные секции есть и в других исправительных учреждениях региона.

«В них на постоянной основе занимаются спортом более двух тысяч осужденных», - уточнил заместитель начальника УФСИН Максим Михайлюк.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы УФСИН
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Гость||

Более 10 это 11?

Гость||

Подкачай мышцу, выйди на свободу в лучшей форме

Гость||

АРХИ ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!!! А туалетная бумага у них там трехслойная люкс? Если нет, то мы, налогоплательщики и законопослушные граждане, ну, ооооочень расстроимся

Имя: Гость
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