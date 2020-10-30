Пензенские дачники не нарушают режима повышенной готовности

30.10.2020 | 18:30

Те, кто систематически ездит со станции Арбеково на дачи, давно друг с другом на ты, но в последнее время узнают с трудом. Лица пенсионеров скрываются под масками - все стараются выполнять рекомендации Роспотребнадзора. За порядком следят сотрудники железной дороги.

«В ходе проводимых рейдов пассажирам напоминают об их ответственности не только за свои жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье окружающих. Как правило, пассажиры относятся к нашим мероприятиям с пониманием, в большинстве случаев располагают своими масками. В случае отсутствия таких масок они раздаются бесплатно», - сообщил начальник участка Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств Дмитрий Забелин.

«Маски носим и перчатки надеваем, когда поезд подходит. Бывает, что кто-то один упрется, но это везде так. Из дачников еще никто не заболел, ни одного случая не было», - рассказала дачница.

Всем ожидающим пригородного поезда раздают информационные листовки.

В каждом вагоне установлены системы с дезинфицирующей жидкостью.