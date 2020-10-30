Пензенские дачники не нарушают режима повышенной готовности

Те, кто систематически ездит со станции Арбеково на дачи, давно друг с другом на ты, но в последнее время узнают с трудом. Лица пенсионеров скрываются под масками - все стараются выполнять рекомендации Роспотребнадзора. За порядком следят сотрудники железной дороги.
«В ходе проводимых рейдов пассажирам напоминают об их ответственности не только за свои жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье окружающих. Как правило, пассажиры относятся к нашим мероприятиям с пониманием, в большинстве случаев располагают своими масками. В случае отсутствия таких масок они раздаются бесплатно», - сообщил начальник участка Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств Дмитрий Забелин.
«Маски носим и перчатки надеваем, когда поезд подходит. Бывает, что кто-то один упрется, но это везде так. Из дачников еще никто не заболел, ни одного случая не было», - рассказала дачница.
Всем ожидающим пригородного поезда раздают информационные листовки.
В каждом вагоне установлены системы с дезинфицирующей жидкостью.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Какая готовность???К чему???От чего???От кого,в конце-то концов???Можете прояснить ситуацию?Расшифруйте термины.Запудрили мозг и людям и самим себе.....