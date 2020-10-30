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Общество

Пензенские дачники не нарушают режима повышенной готовности

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Те, кто систематически ездит со станции Арбеково на дачи, давно друг с другом на ты, но в последнее время узнают с трудом. Лица пенсионеров скрываются под масками - все стараются выполнять рекомендации Роспотребнадзора. За порядком следят сотрудники железной дороги.

«В ходе проводимых рейдов пассажирам напоминают об их ответственности не только за свои жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье окружающих. Как правило, пассажиры относятся к нашим мероприятиям с пониманием, в большинстве случаев располагают своими масками. В случае отсутствия таких масок они раздаются бесплатно», - сообщил начальник участка Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств Дмитрий Забелин.

«Маски носим и перчатки надеваем, когда поезд подходит. Бывает, что кто-то один упрется, но это везде так. Из дачников еще никто не заболел, ни одного случая не было», - рассказала дачница.

Всем ожидающим пригородного поезда раздают информационные листовки.

В каждом вагоне установлены системы с дезинфицирующей жидкостью.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какая готовность???К чему???От чего???От кого,в конце-то концов???Можете прояснить ситуацию?Расшифруйте термины.Запудрили мозг и людям и самим себе.....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В каждом вагоне установлены системы с дезинфицирующей жидкостью.
penzainform.ru писал(a):
В каждом вагоне установлены системы с дезинфицирующей жидкостью.
Жидкостью,что рот полощут?

Гость||

Долбоящеры.

Гость||

Это подпись под комментариями?

Гость||

лучшая защита от "ковида" - бубенчики в носу

Гость||

Не, вилы

Гость||

Режим повышенной готовности - для спецслужб, а не для дачников!!!

Гость||

Для преступников напечатали? В масках они затешутся среди дачников, а потом подкараулят и ограбят или еще хуже. И никто их не угадает, не опознает.

Имя: Гость
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