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Общество

Детскую поликлинику и седьмой сад в Спутнике должны сдать до конца года

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Холдинг «Термодом» уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры в Городе Спутнике. На сегодняшний день в микрорайоне работают шесть детских садов, взрослая поликлиника, бассейн, школа на 1 100 мест.

До конца 2020 года планируется сдать еще один садик на 120 мест и детскую поликлинику на 500 посещений в смену с первым в Пензенском районе стационаром для маленьких пациентов. Сейчас ведется внутренняя и наружная отделка зданий, благоустройство территории и подведение коммуникаций.

В 2021 году в Спутнике может появиться еще один детский сад на 120 мест. В планах холдинга - и строительство еще одной школы, на 2 425 мест. К работам приступят сразу после начала финансирования проекта из федерального бюджета.

За образец новой школы взят проект «Школы Сколково - Тамбов». Она будет рассчитана на 97 классов. Площадь - более 36 тысяч квадратных метров.

В школе будут работать 13 центров: естественно-научного образования с кабинетами биологии, экологии и даже ботаническим садом; центр IT-технологий, кабинеты которого могут трансформироваться в зависимости от направлений деятельности; центры безопасности и физического здоровья, искусства, робототехники, моделирования и даже флористики.

Таким образом, в Городе Спутнике будет создан большой комплекс социальных объектов, расположенных рядом друг с другом, чтобы жизнь в микрорайоне была интересной, безопасной и комфортной.

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