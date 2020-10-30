Детали фонтана временно обмотали непроницаемой пленкой

30.10.2020 | 20:15

Вопрос с закрытием светомузыкального фонтана из-за наступивших холодов решен пока условно: все его детали обмотали влагонепронецаемой пленкой. Теперь они больше напоминают причудливые фигуры, которые приготовили для экспозиции по современному искусству.

Но оставлять так новую достопримечательность нельзя - зима близко. Поэтому в Пензе ищут подрядчика, который позволит сохранить уже полюбившийся многим объект.

Объявлен аукцион. Согласно его условиям, фонтан будет укрыт сборной конструкцией - неким коробом из фанеры и тента. Это позволит защитить оборудование и облицовку чаши от снега, дождя и ветра. Начальная цена контракта - 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Горожане вовсю комментируют инициативу.

«Это же надо два миллиона рублей изготовить легкий разборный каркас и натянуть тент. Попросите чертежи у олигархов, у них в имениях теплицы стоят - любой фонтан поместится», - предложил пользователь Сети.

«И кентавра пусть накроют свинцовым саркофагом и бетоном зальют!» - поддержал его другой.

«Дети залезут на этот настил играть, он сломается, и во всем опять обвинят граждан», - усомнился еще один форумчанин.

«Надо еще пост № 1 там поставить», - саркастично отметил их собеседник.

Торги по заявкам подрядных организаций состоятся 5 ноября.