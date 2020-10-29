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Общество

В Пензенской области антиковидную плазму перелили почти 400 пациентам

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В Пензенском областном клиническом центре крови заготовлено около 140 литров антиковидной патогенредуцированной плазмы - это около 600 доз.

Ее начали собирать в июле от людей, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой или среднетяжелой форме без пневмонии. Они могут стать донорами через месяц после полного выздоровления.

Переливание антиковидной плазмы считается эффективным методом лечения COVID-19. Для процедуры требуется 200 миллиграммов препарата.

Весь собранный биоматериал поступил в лечебные учреждения. Основными потребителями компонента являются областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко, больница КИМ, клиническая больница № 4 и зареченская МСЧ № 59.

«Проведено 509 переливаний 387 пациентам. Ежедневные требования, поступающие от лечебных учреждений на данный компонент, удовлетворяются в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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