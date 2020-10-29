Пензенские кадеты виртуально поучаствуют в параде Памяти в Самаре

Важнейшим из искусств является кино. В пензенской кадетской школе № 46 начали снимать фильм. Его отправят в Самару, где будут демонстрировать на большом экране по время парада Памяти 7 ноября на площади Куйбышева.
«В нем принимает участие Приволжский федеральный округ, туда съезжаются все патриотические формирования, в том числе и наши кадеты. В этом году мы поехали бы в седьмой раз, но, учитывая эпидемиологическую обстановку, ехать не можем и будем участвовать в формате онлайн», - рассказал директор школы Виктор Борисов.
В съемках принимают участие 70 школьников - воспитанники разных классов, лучшие из лучших.
Среди тех, кто марширует по территории образовательного заведения, - Эльвира Трынова. Девушка уже четыре раза участвовала в параде Памяти.
«Эта поездка более торжественная, сильнее волнует. Когда все вживую происходит, чувства и эмоции неописуемые. Мы ответственно готовились, много сил прилагали», - отметила школьница.
Продолжительность кадетского фильма - три минуты.
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Они еще не устали от этих Парадов и от этой Памяти?