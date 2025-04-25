В Пензе не стали отменять парад на День Победы

25.04.2025 | 13:35

В Пензе не стали отменять традиционный парад на День Победы. Он, как обычно, пройдет 9 Мая у Монумента воинской и трудовой славы.

В параде, как правило, принимают участие курсанты ПАИИ, представители правоохранительных структур, казачьих объединений, общественных и молодежных организаций, члены Юнармии и бойцы подразделения «Тигр».

Марширующие несколько недель занимаются строевой подготовкой, отрабатывают четкость движений и слаженность действий, чтобы проход перед ветеранами стал безупречным.

Также над площадью Победы состоится авиашоу. В небо поднимут сначала флаг России размером 3 на 10 метров, а потом - Георгиевскую ленту 3 на 20 метров.

Шествия участников акции «Бессмертный полк» и традиционной легкоатлетической эстафеты в этом году не будет. Такое решение оперативный штаб принял с учетом текущей обстановки.