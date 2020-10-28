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Общество

Для школьников Пензы работают курсы правил дорожного движения

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В детском (юношеском) центре «Спутник» открылись кабинеты по изучению правил дорожного движения.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» создаются новые места для реализации дополнительных развивающих программ, ведется модернизация инфраструктуры и повышается профессиональное мастерство педагогов.

С 1 сентября 2020 года на базе «Спутника» начали действовать три класса с современным оборудованием, которые помогут детям с раннего возраста усвоить правила безопасности.

«Спасибо, что проявили активность, вам, дети, и вашим родителям, наставникам и педагогам, за то, что вы всегда с нами и в будущем станете нашими помощниками», - поблагодарил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

В специализированных кабинетах разместили автотренажеры «Пилот» и «Веселый светофор», на роботе Антоне дети учатся оказывать первую помощь пострадавшим. В рамках программы «Безопасность - дело общее» знания получают 270 школьников.

«Изучали правила движения по регулируемому и нерегулируемому переходам. Мне понравилось, очень полезно», - отметила юный инспектор дорожного движения Евгения Гвоздева.

Новое оборудование позволяет проводить практическую отработку знаний и должно привести к снижению количества ДТП с участием детей.

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