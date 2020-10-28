Благодаря «Дамате» в Колышлейском районе появятся два детских комплекса

28.10.2020 | 16:28

Группа компаний «Дамате» приняла участие в финансировании строительства двух детских игровых комплексов в селах Катковка и Трескино Колышлейского района Пензенской области.

Проект воплощается в жизнь согласно региональной государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Обязательным условием ее реализации является софинансирование со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Стоимость обустройства двух новых объектов составит более 2,5 млн рублей. Из них 300 тысяч перечислила компания «Дамате» наряду с областным и местным бюджетами.

Администрация района уже провела подготовку: разработала конкурсную документацию, организовала конкурсные процедуры, определила подрядчиков. Сейчас началась поставка специализированного оборудования и элементов для детских площадок. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу.

Подрядчики планируют обустроить специальные игровые комплексы, песочницы, качели, карусели, лавочки для комфортного отдыха. Площадки будут оснащены искусственным покрытием из резиновой крошки, что очень важно для безопасности детей. Они рассчитаны на ребят разных возрастов (от 3 до 14 лет) и полностью соответствуют нормативам и стандартам.

Все работы на двух объектах планируется завершить до конца года.

«Дамате» работает в Колышлейском районе с 2012 года, с момента своего основания. Сейчас здесь расположены инкубаторий, птичники, элеватор, а также посевные площади и административно-бытовой комплекс для временного проживания работников. На производственных объектах компании трудится более 260 человек.