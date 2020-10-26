Житель Бессоновского района задолжал сыновьям 800 тысяч рублей

26.10.2020 | 11:00

35-летний житель Бессоновского района долгое время не выплачивал денег на содержание сыновей-погодков. В итоге долг достиг суммы 800 тысяч рублей.

Пристав-исполнитель составил соответствующий протокол, и суд подверг нерадивого отца административному аресту на 10 суток.

«Провести эти дни мужчине предстоит отнюдь не в комфортных условиях, но зато у него будет время вспомнить о детях и подумать, стоит ли уклоняться от уплаты средств на их содержание в дальнейшем», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Арест не освобождает мужчину от родительской обязанности содержать сыновей: он по-прежнему остается должен детям.