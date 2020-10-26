В областном правительстве приняли новые меры против COVID-19

26.10.2020 | 18:00

Для лечения пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, приобретут лекарственные препараты на 9 миллионов рублей - такое заявление губернатор Иван Белозерцев сделал во время оперативного совещания. Трансляция велась в социальной сети Instagram.

«Чтобы они не покупали лекарства за собственные деньги, принято решение выделить бюджетные средства и уже с 1 ноября приступить к реализации данной задачи», - сообщил Иван Белозерцев.

26 октября, по данным оперативного штаба, еще у 169 жителей области подтвердился диагноз COVID-19. Количество инфекционных коек в регионе увеличивается. Если в районных больницах места есть, то в лечебных учреждениях Пензы ситуация сложная.

«Занимаемся модернизацией корпуса на Гагарина. Подводка кислорода завершена, сейчас строится площадка под размещение кислородной станции», - отчитался врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Число вновь заболевших, выписанных, находящихся в больницах или лечащихся на дому - в постоянной динамике. Чтобы минимизировать риск заражения беременных, в правительстве области решено перевести женщин в положении на удаленку.

«Всем главам муниципальных образований, руководителям госорганов принять решение по организации дистанционной работы беременных женщин - сотрудников органов госвласти, разработать соответствующие образцы документов для проведения этой работы в подведомственных учреждениях», - поручил губернатор.

Социальная сфера, культура, здравоохранение, образование - сотрудницы этих отраслей до ухода в декрет или особого распоряжения будут работать из дома.