В областном правительстве приняли новые меры против COVID-19

Для лечения пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, приобретут лекарственные препараты на 9 миллионов рублей - такое заявление губернатор Иван Белозерцев сделал во время оперативного совещания. Трансляция велась в социальной сети Instagram.
«Чтобы они не покупали лекарства за собственные деньги, принято решение выделить бюджетные средства и уже с 1 ноября приступить к реализации данной задачи», - сообщил Иван Белозерцев.
26 октября, по данным оперативного штаба, еще у 169 жителей области подтвердился диагноз COVID-19. Количество инфекционных коек в регионе увеличивается. Если в районных больницах места есть, то в лечебных учреждениях Пензы ситуация сложная.
«Занимаемся модернизацией корпуса на Гагарина. Подводка кислорода завершена, сейчас строится площадка под размещение кислородной станции», - отчитался врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.
Число вновь заболевших, выписанных, находящихся в больницах или лечащихся на дому - в постоянной динамике. Чтобы минимизировать риск заражения беременных, в правительстве области решено перевести женщин в положении на удаленку.
«Всем главам муниципальных образований, руководителям госорганов принять решение по организации дистанционной работы беременных женщин - сотрудников органов госвласти, разработать соответствующие образцы документов для проведения этой работы в подведомственных учреждениях», - поручил губернатор.
Социальная сфера, культура, здравоохранение, образование - сотрудницы этих отраслей до ухода в декрет или особого распоряжения будут работать из дома.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
У мальчиков, переболевших новой коронавирусной инфекцией, происходит изменение сперматогенеза, что может привести к низкой фертильности следующих поколений, сообщают со ссылкой на академика РАН, председателя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову.