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Общество

Пензенцам рассказали, куда сообщать о подтоплениях на проезжей части

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Из-за сильного дождя, прошедшего в Пензе в воскресенье, 25 октября, в нескольких микрорайонах города пришлось организовать откачку воды с проезжей части.

Коммунальные службы вели работы на улицах Чаадаева, Рябова и Клары Цеткин. Во время сильных дождей эти участки всегда превращаются в озера. Так, проблему на Рябова не могут решить, поскольку ливневая канализация, построенная местными предприятиями, не передана муниципалитету.

В ликвидации последствий непогоды было задействовано пять единиц спецтехники.

«Напоминаем, что в случае возникновения подтопления территорий необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Пензы по телефонам 05, 63-10-05, 63-10-08», - обратились к жителям областного центра представители администрации.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Ладожская 91, около 1 подъезда. Водопроводная вода течет уже неделю. Единая диспетчерская ничего сделать не может - обращался 3 раза.

Представители администрации - обратите на это внимание

Гость||

почти тридцать лет не могут всё передать-принять, айяйяй, опять эти происки загнивающего запада

Гость||

Обратили. Можете спать спокойно. Кто его выпустил из подвала?

Гость||

В спортлото сообщайте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из-за сильного дождя, прошедшего в Пензе в воскресенье, 25 октября
Сильного?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из-за сильного дождя, прошедшего в Пензе в воскресенье, 25 октября
Когда был сильный дождь? Продолжительный был, а вот сильного не было.

Имя: Гость
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