Пензенцам рассказали, куда сообщать о подтоплениях на проезжей части

Из-за сильного дождя, прошедшего в Пензе в воскресенье, 25 октября, в нескольких микрорайонах города пришлось организовать откачку воды с проезжей части.
Коммунальные службы вели работы на улицах Чаадаева, Рябова и Клары Цеткин. Во время сильных дождей эти участки всегда превращаются в озера. Так, проблему на Рябова не могут решить, поскольку ливневая канализация, построенная местными предприятиями, не передана муниципалитету.
В ликвидации последствий непогоды было задействовано пять единиц спецтехники.
«Напоминаем, что в случае возникновения подтопления территорий необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Пензы по телефонам 05, 63-10-05, 63-10-08», - обратились к жителям областного центра представители администрации.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Ладожская 91, около 1 подъезда. Водопроводная вода течет уже неделю. Единая диспетчерская ничего сделать не может - обращался 3 раза.
Представители администрации - обратите на это внимание