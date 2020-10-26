Пензенцам рассказали, куда сообщать о подтоплениях на проезжей части

26.10.2020 | 08:14

Из-за сильного дождя, прошедшего в Пензе в воскресенье, 25 октября, в нескольких микрорайонах города пришлось организовать откачку воды с проезжей части.

Коммунальные службы вели работы на улицах Чаадаева, Рябова и Клары Цеткин. Во время сильных дождей эти участки всегда превращаются в озера. Так, проблему на Рябова не могут решить, поскольку ливневая канализация, построенная местными предприятиями, не передана муниципалитету.

В ликвидации последствий непогоды было задействовано пять единиц спецтехники.

«Напоминаем, что в случае возникновения подтопления территорий необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Пензы по телефонам 05, 63-10-05, 63-10-08», - обратились к жителям областного центра представители администрации.