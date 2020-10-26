Директор по персоналу ГК «Диониc»: Люди - наш главный актив

26.10.2020 | 21:30

Группа компаний «Дионис» - одна из крупнейших розничных сетей Поволжья. В следующем году холдинг отметит 25-летний юбилей со дня основания.

С каждым годом компания динамично развивается, расширяя свое присутствие не только в Пензенской области, но и в соседних регионах. К команде «Диониса» присоединяются новые профессиональные кадры.

Сегодня в ГК трудится около пяти тысяч сотрудников. О корпоративной культуре и ее влиянии на развитие компании рассказала директор по персоналу холдинга «Дионис» Наталья Макарова.

- Корпоративная культура любой большой компании строится на ценностях этой компании и ответственности каждого сотрудника. Каковы основные ценности холдинга и как они доносятся до работников?

- Люди - наш главный актив, они делают любой бизнес успешным, компанию процветающей. И сегодня просто достойной зарплаты и дружеских отношений в коллективе недостаточно для воплощения в жизнь серьезных проектов и достижения высоких результатов.

От каждого сотрудника холдинга требуется колоссальная самоотдача, стрессоустойчивость и желание делать то, что хочешь и любишь.

Отвечать за результат своей работы не только перед покупателем, но и перед сотрудниками и партнерами. Развиваться, совершенствоваться, а еще стремиться к высокому сервису - для нас очень важно, чтобы наш покупатель получал удовольствие от каждой покупки.

- Как вы можете охарактеризовать корпоративную культуру холдинга «Дионис»?

- Корпоративная культура «Диониса» - это позитивное отношение к работе, взаимоуважение и взаимопомощь, и не только внутри коллектива, но и по отношению к партнерам и покупателям, верность компании - у нас немало сотрудников, которые работают десятилетиями.

Корпоративный дух мы стараемся поддерживать всегда, немаловажная роль отводится всевозможным совместным мероприятиям, объединенным общим названием «Дионисиада».

Это спортивные соревнования, музыкально-танцевальные и кулинарные конкурсы, концерты и театрализованные представления, участие в которых принимают сами сотрудники, и конечно же, семейные праздники и новогодние елки для детей.

И в этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы решили подарить нашим ребятишкам новогоднее настроение и провести любимый праздник.

Для укрепления и развития корпоративной культуры, для повышения эффективности в работе сотрудники нашей компании проходят обучение прямо на рабочем месте, без отрыва от производства.

Еще один инструмент развития персонала - институт наставничества. Опытные специалисты передают знания и навыки своим начинающим сотрудникам.

- Как мотивируете сотрудников ГК «Дионис»? Какие есть поощрения?

- Все довольно просто, как в любой компании. У нас есть материальная мотивация за выполнение плана, высокие показатели производительности труда. Она выражается в премиях.

Есть и нематериальные поощрения лучших сотрудников. Это почетные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки, например в виде путевок за границу: наши коллеги смогли отдохнуть у моря на Кипре, в Тунисе, а также побывать на берегах Невы, в Санкт-Петербурге.

Мы стараемся, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою значимость для компании, чтобы у него повышалась самооценка и, как следствие, эффективность работы. Это очень важно.

- Каковы сильные стороны компании с точки зрения персонала?

- Я думаю, наша корпоративная культура строится на принципах уважения и поддержки друг друга, сотрудничества и открытости, эффективности и развития.

Конечно, у нашей компании есть целый список серьезных бизнес-задач. Поэтому в свою команду мы ждем профессионалов, тех, кому близки наши принципы, кто готов вместе с нами воплощать в жизнь интересные проекты.

Вы тоже можете стать частью успешной команды ГК «Дионис». Звоните: 8 (8412) 28-20-78.