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Общество

Проект пензенского педагога стал лучшим на всероссийском конкурсе

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Оксана Игнатьева стала победителем всероссийского конкурса проектов среди учителей по сохранению исторической и культурной памяти. Среди 700 участников жюри выделило именно ее работу.

«Проект направлен на воспитание патриотизма у детей, посвящен 75-летию Великой Победы. Первая цель проекта была модернизировать наш музей», - рассказала учитель школы № 18 г. Пензы Оксана Игнатьева.

Вместо скучных лекций на уроках истории - интерактивная карта боевых действий. С помощью обыкновенного смартфона каждый ученик восемнадцатой школы может подробнее узнать о тех страшных событиях.

Это часть музейного проекта. Его куратор Оксана Игнатьева прямого отношения к истории не имеет, в учебном заведении она преподает музыку, но признается, что данная тематика всегда была ей интересна.

«Все началось с того, что мы с семьей очень часто ездим по городам и я люблю посещать различные музеи. Заметила, что в разных музеях много интерактивных экспозиций, причем с использованием новых технологий. Все это очень интересно. А обычный школьный музей, скажем так, не очень привлекает внимание.

К тому же помимо карты у нас есть виртуальные очки, с помощью них можно посмотреть видеоролики, посвященные не только Победе, но и любой тематике, в любом формате», - пояснила автор проекта.

Для Оксаны Игнатьевой этот триумф не первый. В 2018-м она стала победителем городского этапа конкурса «Учитель года».

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