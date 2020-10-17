В Кузнецке приступили к строительству станции обезжелезивания воды

17.10.2020 | 14:14

В Кузнецке начали строительство станции обезжелезивания воды. В настоящее время специалисты готовят фундамент, выводят за пределы зоны застройки коммунальные сети.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Их ход отслеживает мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Строительство станции запланировано на 2020-2021 годы. Начальную стоимость возведения объекта определили в 65 млн рублей. Большую часть средств освоят в 2021-м.

«В этом году из трех источников бюджета на производство работ предусмотрено 1 млн 364 тыс. рублей», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Контракт на строительство планировали заключить с подрядчиком в конце августа. Изначально возведение предполагалось в 2021 году, однако сроки удалось перенести на более ранний период.

От проблем с водой кузнечане страдают уже не один десяток лет. По словам директора местного МУП «Водоканал» Валерия Горина, когда воду добывают, она прозрачная, но при контакте с воздухом происходит окисление железа и появляется ржавчина. Чтобы от нее избавиться, воду сливают в резервуар-накопитель. Часть железа остается в резервуарах, часть оседает на водопроводных трубах.

После строительства станции качественную питьевую воду будут получать 32 680 человек в 214 многоквартирных домах и 3 500 частных.