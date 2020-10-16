В Заречном из-за коронавируса отменили осеннюю ярмарку

16.10.2020 | 08:54

В Заречном отменили ежегодную городскую ярмарку, которая должна была пройти в субботу, 17 октября.

Решение было принято из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранить их здоровье.

Новую дату ярмарки обещают назвать позднее, сообщает портал «Заречье сегодня».

По состоянию на 15 октября диагноз COVID-19 в Заречном подтвержден у 1 091 человека. 105 пациентов лечатся в стационаре, 476 - амбулаторно. 2 зареченца находятся в больницах в Пензе.

«1 344 человека выздоровели», - сообщил глава города Олег Климанов.

В Пензе традиционная осенняя ярмарка состоялась в субботу, 10 октября. Коронавирус не помешал ее проведению - чиновники подчеркнули, что все было организовано с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.

По данным на 14 октября на рассмотрении оперативного штаба находилось предложение об отмене массовых мероприятий в Пензенской области. Было ли принято какое-либо решение, пока неизвестно.

В течение последнего времени в регионе ежедневно обновляются антирекорды по новым заражениям коронавирусом. 13 октября был выявлен 141 больной, 14-го - 145, 15-го - 150.