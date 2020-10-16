Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|09:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном из-за коронавируса отменили осеннюю ярмарку

Печать

В Заречном отменили ежегодную городскую ярмарку, которая должна была пройти в субботу, 17 октября.

Решение было принято из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранить их здоровье.

Новую дату ярмарки обещают назвать позднее, сообщает портал «Заречье сегодня».

По состоянию на 15 октября диагноз COVID-19 в Заречном подтвержден у 1 091 человека. 105 пациентов лечатся в стационаре, 476 - амбулаторно. 2 зареченца находятся в больницах в Пензе.

«1 344 человека выздоровели», - сообщил глава города Олег Климанов.

В Пензе традиционная осенняя ярмарка состоялась в субботу, 10 октября. Коронавирус не помешал ее проведению - чиновники подчеркнули, что все было организовано с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.

По данным на 14 октября на рассмотрении оперативного штаба находилось предложение об отмене массовых мероприятий в Пензенской области. Было ли принято какое-либо решение, пока неизвестно.

В течение последнего времени в регионе ежедневно обновляются антирекорды по новым заражениям коронавирусом. 13 октября был выявлен 141 больной, 14-го - 145, 15-го - 150.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Правильнро поступили.

Гость||

В чем проблема отменить на время ГТО ? Соревнования? Понимаю что это все жизненное , нужное , но почему эта традиция создавать видимость работы ? Если не будем кучковаться и суетиться значит не работаем ?

Гость||

Гость писал(a):

16.10.2020 09:27|

В чем проблема отменить на время ГТО ?

Околоспортивные чиновники создают видимость, что они работают

Гость||

Жизненно нужное, это нормальные цены на нормальные продукты и рабочие места. А спорт нужен , как следствие хорошей жизни.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте