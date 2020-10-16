Пензячку возмутила толпа нелегальных перевозчиков у автовокзала

Сквозь строй проходят пассажиры автовокзала. Чем ближе к дверям, тем активнее становятся нелегальные перевозчики, и хорошо, если за руки не хватают.
Они стоят там много лет, но в этом году ситуация усугубилась из-за коронавируса. От водителей без средств защиты многие жители области боятся заразиться.
«Там стоит толпа мужиков, все без масок, их там не два, не три, и даже не пять - толпа. Какая там дистанция! Там уже ходили ругаться к начальнику автовокзала», - сообщила жительница Пензенской области Валентина Васильева.
Гендиректор предприятия разводит руками. Эти люди к автовокзалу не имеют отношения - они прямые конкуренты и даже противники. В войне за пассажиров все средства хороши.
«Уже доходило до угроз со стороны незаконных перевозчиков. Мы держим оборону своими силами», - пояснил генеральный директор АО «Пензенское объединение автовокзалов» Роберт Степанов.
К камерам видеонаблюдения нелегалы привыкли, но телевизионная внесла переполох. Водители сразу же отыскали средства защиты и замаскировались.
Раньше нелегалы базировались в здании, откуда их удалось изгнать пару лет назад. Охрана знает всех в лицо и периодически выдворяет.
«Контингент, который там мешает пройти на территорию вокзала, неуправляемый. Здесь, наверное, только органы внутренних дел имеют право подойти и спросить, почему человек ежедневно на протяжении всего дня находится здесь», - отметил Роберт Степанов.
Некоторые пассажиры сквозь строй уже прошли, выбрали средство передвижения и ждали, когда соберутся попутчики.
«Не боюсь», - пояснил пензенец.
Съемки заставили нелегалов понервничать, на какое-то время толпа людей без масок у входа рассеялась. Но помочь пассажирам избавиться от навязчивых услуг и страха заразиться в данном случае способны лишь правоохранительные органы.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Организуйте нормальное сообщение с райцентрами в первую очередь, а потом критикуйте. Все автовокзалы развалили, а если какие-то ещё на плаву, то состояние плачевное. Ни уехать, ни приехать... спасибо такситам. Спрос рождает предложение!