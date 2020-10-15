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Общество

В Пензе юного француза отказались ставить на миграционный учет

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Пензячка добилась российского гражданства для 4-летнего сына. Женщина экстренно покинула Францию, опасаясь бывшего супруга, и увезла с собой ребенка, не оформляя ему визу.

В Пензе мать попыталась поставить малыша - гражданина Франции на миграционный учет, однако получила отказ. Над женщиной нависла угроза депортации и уголовного преследования по бывшему месту жительства. Со своей бедой она пришла к уполномоченному по правам ребенка в области Елене Столяровой.

Детский омбудсмен обратилась в Главное управление по вопросам миграции МВД России.

«Учитывая, что мать ребенка имеет гражданство Российской Федерации, с учетом гуманитарного аспекта и действуя в интересах несовершеннолетнего, было принято решение осуществить постановку его на миграционный учет. При наличии свидетельства о рождении, легализованного в РФ, принять заявление матери о приобретении ребенком гражданства Российской Федерации», - поясняется на сайте Елены Столяровой.

Юный француз в итоге получил статус гражданина Российской Федерации, регистрацию по месту жительства матери, а также медицинский полис и право на социальное обеспечение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Спасибааа, барыняаааа! Ножки твои лобызать буду

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