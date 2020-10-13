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Общество

Пензенцы пожаловались губернатору, что не могут сдать тест на COVID-19

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Жители Пензенской области с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции не могут добиться тестирования на COVID-19. Несколько человек рассказали об этом губернатору Ивану Белозерцеву в его инстаграм-аккаунте.

«Почему в Сердобске не берут анализ на ковид у больных с признаками ОРВИ? Я работаю в школе, разве не важно исключить возможность такой инфекции у меня? Болеем вместе с мужем, одинаковые симптомы. В городе нет возможности даже платно пройти КТ. И это в условиях пандемии», - написала интернет-пользовательница.

«В Бессоновском районе то же самое, мы с мужем болеем, у мужа признаки ОРВИ, а у меня ко всему прочему пропал нюх и вкусовые качества, анализы не берут», - подтвердила ее слова вторая.

С похожими жалобами обратились и жители других населенных пунктов. Так, одна из пензячек со ссылкой на медиков рассказала, что анализы на COVID-19 берут только у лиц старше 65 лет.

Представители регионального минздрава ответили на сообщения выдержкой из рекомендаций, подготовленных федеральным ведомством совместно с Роспотребнадзором (в редакции от 3 сентября).

«При наличии факторов, свидетельствующих о случае, подозрительном на новую коронавирусную инфекцию, вызванную SARS-CoV-2, пациентам вне зависимости от вида оказания медицинской помощи проводится комплекс клинического обследования для определения степени тяжести состояния, включающий сбор анамнеза, физикальное обследование, исследование диагностического материала с применением методов амплификации нуклеиновых кислот, пульсоксиметрию. По результатам проведенного комплекса клинического обследования решается вопрос о виде оказания медицинской помощи и объеме дополнительного обследования», - сообщили представители минздрава.

Обследование на COVID-19 назначают в следующих случаях:

- при прибытии из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;

- при наличии тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;

- при наличии тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Жительница Бессоновского района указала, что у нее был контакт с больным и есть симптомы, но анализы все равно не берут. У нее запросили персональные данные.

По последним данным оперативного штаба, в регионе ежедневно фиксируется более 100 новых случаев COVID-19. Однако многие жители региона уверены, что реальная заболеваемость выше.

«Столько людей вам пишут, что медики отказываются брать анализ на ковид. Вряд ли они все в сговоре. Может, как-то нужно на это обратить внимание? Или это специально делается, чтобы еще хуже не портить статистику?» - спросила у губернатора одна из подписчиц.

Минздрав ответил тем же сообщением, что и по всем остальным подобным жалобам (оно цитировалось выше), а за оперативной информацией по коронавирусу отправил на сайт регионального правительства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Или это специально делается, чтобы еще хуже не портить статистику?»
Нашу статистику можно испортить?

Гость||

Ему сейчас уже всё по барабану!

Гость||

Гость писал(a):

В обком КПРФ надо жаловаться!
Зачем насмехаться над людьми?

Гость||

«Пропал нюх»

Улыбнуло )))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жительница Бессоновского района указала, что у нее был контакт с больным и есть симптомы, но анализы все равно не берут. У нее запросили персональные данные.
По ним ей и штраф выпишут, за нарушение режима повышенной готовности. Закон для всех одинаков...

Гость||

Было целое лето подготовиться, закупить КТ, тесты.

Гость||

Никак не могу понять-зачем им всем эти тесты?

Ну болеете вы орз, ну и болейте и выздоравливайте дальше. Обязательно диагноз ковид, что ли надо. Тёмные люди.

Гость||

Здорово мозг промыли, буртасня в панике при поносе готовы уже мазки на ковид сдавать.

Гость||

То есть, если на тебя на улице чихнули и ты заболел, тест не возьмут. Или ребенок из школы или сада притащил, тоже не возьмут? Получается потом сюрприз будет, когда пневмония начнется....

Гость||

Весной дома оцепляли с больными, а сейчас все ходят везде, тесты через раз берут и всем плевать. Значит не такая уж и страшная эта зараза

Имя: Гость
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