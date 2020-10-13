Пензенцы пожаловались губернатору, что не могут сдать тест на COVID-19

13.10.2020 | 09:02

Жители Пензенской области с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции не могут добиться тестирования на COVID-19. Несколько человек рассказали об этом губернатору Ивану Белозерцеву в его инстаграм-аккаунте.

«Почему в Сердобске не берут анализ на ковид у больных с признаками ОРВИ? Я работаю в школе, разве не важно исключить возможность такой инфекции у меня? Болеем вместе с мужем, одинаковые симптомы. В городе нет возможности даже платно пройти КТ. И это в условиях пандемии», - написала интернет-пользовательница.

«В Бессоновском районе то же самое, мы с мужем болеем, у мужа признаки ОРВИ, а у меня ко всему прочему пропал нюх и вкусовые качества, анализы не берут», - подтвердила ее слова вторая.

С похожими жалобами обратились и жители других населенных пунктов. Так, одна из пензячек со ссылкой на медиков рассказала, что анализы на COVID-19 берут только у лиц старше 65 лет.

Представители регионального минздрава ответили на сообщения выдержкой из рекомендаций, подготовленных федеральным ведомством совместно с Роспотребнадзором (в редакции от 3 сентября).

«При наличии факторов, свидетельствующих о случае, подозрительном на новую коронавирусную инфекцию, вызванную SARS-CoV-2, пациентам вне зависимости от вида оказания медицинской помощи проводится комплекс клинического обследования для определения степени тяжести состояния, включающий сбор анамнеза, физикальное обследование, исследование диагностического материала с применением методов амплификации нуклеиновых кислот, пульсоксиметрию. По результатам проведенного комплекса клинического обследования решается вопрос о виде оказания медицинской помощи и объеме дополнительного обследования», - сообщили представители минздрава.

Обследование на COVID-19 назначают в следующих случаях:

- при прибытии из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;

- при наличии тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;

- при наличии тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Жительница Бессоновского района указала, что у нее был контакт с больным и есть симптомы, но анализы все равно не берут. У нее запросили персональные данные.

По последним данным оперативного штаба, в регионе ежедневно фиксируется более 100 новых случаев COVID-19. Однако многие жители региона уверены, что реальная заболеваемость выше.

«Столько людей вам пишут, что медики отказываются брать анализ на ковид. Вряд ли они все в сговоре. Может, как-то нужно на это обратить внимание? Или это специально делается, чтобы еще хуже не портить статистику?» - спросила у губернатора одна из подписчиц.

Минздрав ответил тем же сообщением, что и по всем остальным подобным жалобам (оно цитировалось выше), а за оперативной информацией по коронавирусу отправил на сайт регионального правительства.