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Общество

Стало известно, что назначают заразившимся COVID-19 пензенцам

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В Министерстве здравоохранения Пензенской области пояснили, какие препараты назначают пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония».

Ранее с вопросом о лечении заразившихся в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась женщина, рассказавшая, что у нее и мужа вирусная инфекция с явными признаками COVID-19, однако пока медики диагноз не поставили.

В областном минздраве ответили, что лечение проводят согласно рекомендациям от 1 октября 2020 года, утвержденным замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным.

«Основным подходом к терапии является упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса заболевания. В связи с чем с первого дня наблюдения пациентам назначаются необходимые противовирусные препараты», - отметили в министерстве.

Что касается назначения КТ или рентгенографии, необходимых заболевшим, то пациентам с ОРВИ легкой и средней степени тяжести и в стабильном состоянии исследование сделают при наличии клинических показаний.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Про то что назначают не слова

Гость||

В Москве короновир дали бесплатно пациентам которые дома болеют, а у нас так же?

Гость||

Ничего не назначают. А зачем писать в таком случае о конкретном лечении?

Гость||

Ну и заголовок. Кому стало известно? Вам? Из вашей статьи нам ничего не известно

Гость||

Не только лишь все

Гость||

У нас не умеют или не хотят лечить. Народ бросили на выживаемость. Просто нет слов.

Гость||

Врачей не хватает не только в Пензе!Нужно нам всем соблюдать меры безопасности!Думать о своем здоровье и здоровье своих родных!

Имя: Гость
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