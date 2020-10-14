Стало известно, что назначают заразившимся COVID-19 пензенцам

14.10.2020 | 10:02

В Министерстве здравоохранения Пензенской области пояснили, какие препараты назначают пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония».

Ранее с вопросом о лечении заразившихся в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась женщина, рассказавшая, что у нее и мужа вирусная инфекция с явными признаками COVID-19, однако пока медики диагноз не поставили.

В областном минздраве ответили, что лечение проводят согласно рекомендациям от 1 октября 2020 года, утвержденным замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным.

«Основным подходом к терапии является упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса заболевания. В связи с чем с первого дня наблюдения пациентам назначаются необходимые противовирусные препараты», - отметили в министерстве.

Что касается назначения КТ или рентгенографии, необходимых заболевшим, то пациентам с ОРВИ легкой и средней степени тяжести и в стабильном состоянии исследование сделают при наличии клинических показаний.