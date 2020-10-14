Православные пензенцы отметили день Покрова Пресвятой Богородицы

14.10.2020 | 20:31

Староста Покровского архиерейского собора постаралась, чтобы в великий православный престольный праздник храм встретил прихожан благолепием. 14 октября верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

Согласно преданию, в X веке во время осады Константинополя врагами Матерь Божия явилась молящимся в храме и распростерла над ними омофор - покрывало для головы. Считается, что после этого недруги отступили и город получил защиту свыше.

«Будем молиться, чтобы вновь Царица Небесная явила свою милость каждому из нас и помогла нам пережить все то, что сейчас случается в нашей жизни», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора Иоанн Яворский.

В 2020-м собор отмечает 255-летний юбилей. Из-за пандемии коронавируса празднование не такое масштабное, как в прежние годы. Но прихожане, которым здоровье и силы позволили прийти, собрались в церкви.

«Богородица нам помогает во всем. Если мне на душе плохо, то я помолюсь - и мне станет хорошо. Молюсь за свою семью, за себя, за всех своих близких. Верую и люблю Господа Бога нашего», - рассказала прихожанка.

«Храм хороший, служба благодатная», - добавил пензенец.

После первого утреннего богослужения верующие собрались у стен храма на крестный ход.

С Покровом на Руси было связано много народных примет и поверий. Считалось, каким будет этот день, такую стоит ждать и зиму.