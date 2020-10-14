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Общество

Пензенцев радует аномально теплая для октября погода

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Октябрь 2020-го побил температурный рекорд последних десятилетий и наглядно продемонстрировал, что небесная канцелярия иногда дает серьезные сбои. Не хочет лето уходить.

Температура воздух днем пока такая же, как была в июне, - плюс 19-20 градусов. И это на Покров, который, по народным приметам, служит ориентиром, какой ждать предстоящую зиму - окажется она теплой или холодной.

Считалось, что осень стоит до этого церковного праздника, а после него - добро пожаловать, холода. Если выпал первый снег, то ровно через 40 дней земля уже вся будет в белом одеяле. А вот если на Покров - ни снежинки, то ни в ноябре, ни декабре, а иногда даже под Рождество о сугробах можно не мечтать.

Судя по тому, что пока еще солнечно и тепло, зима будет мягкой.

15 лет назад пензенцы в это же время радовались совсем не осеннему теплу.

«Романтичные чувства, все замечательно», - отмечала девушка.

А вот, к примеру, 23 года назад Пензу в октябре завалило снегом. Тогда даже пришлось дополнительные силы коммунальщиков привлекать к уборке города.

«Когда пошел снег, уже вечером были подняты все коммунальные службы, дорожники. Трассы города, магистрали все от снега были освобождены», - рассказывал бывший глава города Александр Калашников.

В 1998 году снежное покрывало накрыло Пензу еще раньше - 3 октября.

Пока же в городе тепло и сухо, на небе - ни облачка, даже трава на газонах ярко-изумрудного цвета. Краски сочные, как летом, но листья уже желтые.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это все от подачи отопления в жилой фонд так тепло на улице!

Гость||

Спасибо за правду

А то отопление, мёрзнем

Денежки пошли хозяевам , можно и журналюшкам вякнуть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Температура воздух днем пока такая же, как была в июне, - плюс 19-20 градусов.
В июне никому не приходило в голову включать отопление и замерзальщики молчали. А сейчас врубили отопление в режим «огонь».

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Когда пошел снег, уже вечером были подняты все коммунальные службы, дорожники. Трассы города, магистрали все от снега были освобождены», - рассказывал бывший глава города Александр Калашников.
Александр Серафимович последний всенародно избранный мэр города Пензы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Считалось, что осень стоит до этого церковного праздника, а после него - добро пожаловать, холода. Если выпал первый снег, то ровно через 40 дней земля уже вся будет в белом одеяле. А вот если на Покров - ни снежинки, то ни в ноябре, ни декабре, а иногда даже под Рождество о сугробах можно не мечтать.
Даже нарушение температурной нормы,в результате огромного выброса энергии,опять к сектанским сказкам притянули.

Имя: Гость
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