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Общество

Возле Спасского собора в Пензе начали строить церковь-усыпальницу

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Многие пензенцы, увидев высокий забор рядом со Спасским кафедральным собором, были удивлены. Людям казалось, что площадь рядом с храмом уже имеет законченный вид. На самом деле на ней должен появиться еще один объект - работы по воссозданию Евлампиевской церкви-усыпальницы вступают в активную фазу.

Фундамент под небольшой будущий храм заложили еще летом. На этом изменения на площади тогда закончились. В данный момент на огороженной территории - кирпичи, кучи песка, а на заборе можно увидеть информацию о том, кто является заказчиком, подрядчиком и контролером работ.

Больше всего на щите прохожих заинтересует изображение Евлампиевской усыпальницы. Старинных фотографий с ней почти не сохранилось. Для того чтобы воссоздать образ, провели серьезные исследования. Краеведы рассказывают, интересна история появления церкви.

«В 1819 году впервые в Пензе умер правящий архиерей - святитель Иннокентий. И его решили похоронить под правым алтарем Спасского собора. И потом возникла традиция - двух его преемников, Афанасия и Амвросия второго похоронили там же, под правым приделом», - рассказал древлехранитель Пензенской епархии Евгений Белохвостиков.

Святитель Иннокентий был популярен и в те годы. К его могиле постоянно шли верующие. В дни праздников их оказывалось так много, что в существующем помещении все желающие не умещались. Поэтому в 1880 году и было принято решение построить специальный храм-усыпальницу при входе в Спасский собор.

«Почему Евлампиевский? Потому что, во-первых, святитель Иннокентий скончался в день памяти мучеников Евлампия и Евлампии мидийских, а во-вторых, епископ Григорий, который принял решение строить усыпальницу, в миру тоже был Евлампий», - пояснил Евгений Белохвостиков.

У утраченного когда-то и восстанавливаемого объекта имеется статус памятника регионального значения. По информации со щита, церковь должны достроить в третьем квартале 2021 года. В дальнейшем она по-прежнему будет служить усыпальницей для архиереев.

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Гость||

Не больницами суперсовременными хвалятся..

Гость||

За чей счёт "строительство"?

А может лучше больницу построить или детский сад.

А вот ещё идея - троллейбусы оставить в городе.

Гость||

Усыпальницу тоже из денег сэкономленных от водопровода в посёлке ЗИФ?

Гость||

Не совсем правильно, что центр города превращают в новое кладбище. Есть вполне достойные этих мудрых святых погосты возле уже имеющихся храмов на старых кладбищах.

Гость||

Останки жертв ленинской смуты тоже нужно перенести из центра города на кладбище, на Мироносицком есть для того военный сектор.

Гость||

Кладбищенский дизайн в центре города.

Гость||

Христос завещал людям бессмертие, а мы превращаем его память в символ смерти. Ужас....

Гость||

Да, не время сейчас строить церкви, да ещё и сообщать об этом на всю ивановскую. Не до храмов нам сейчас, тем более, что крестный облёт ничего не изменил в лучшую сторону. Приходскую больничку для больных пневмонией лучше бы построили. Вот тут бы вам в пояс поклонились бы.А бесконечная бездумная стройка на Советской отвращает от вас людей...

Гость||

Серафима первого туда прикопают по рангу? Каковы критерии закопки трупа на Советской площади в исторической части Пензы?

Гость||

Астанавитесь

Гость||

Кто интересовался как появляются мощи для ритуалов?

Гость||

Архитектор сего здания ,как и авторский надзор за строительством должен осуществлять Лев Ходос ,которого повязали за дачу взятки.

Гость||

Ждём заборчик с бойничками, не надо скромничать метров на 3-3,5 и кирпичный с шипами , улица Кирова уже отстой а не стенка, надо совершенствоваться

Гость||

А вот если нападёт мор и главпопы будут пачками отходить в мир иной,где всех закапывать?

Гость||

Во время пандемии реклама магических услуг церквей не допустима. Тем более что весной опытно доказано, что вирус не боится молитв.

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Имя: Гость
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