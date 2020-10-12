Возле Спасского собора в Пензе начали строить церковь-усыпальницу

12.10.2020 | 18:56

Многие пензенцы, увидев высокий забор рядом со Спасским кафедральным собором, были удивлены. Людям казалось, что площадь рядом с храмом уже имеет законченный вид. На самом деле на ней должен появиться еще один объект - работы по воссозданию Евлампиевской церкви-усыпальницы вступают в активную фазу.

Фундамент под небольшой будущий храм заложили еще летом. На этом изменения на площади тогда закончились. В данный момент на огороженной территории - кирпичи, кучи песка, а на заборе можно увидеть информацию о том, кто является заказчиком, подрядчиком и контролером работ.

Больше всего на щите прохожих заинтересует изображение Евлампиевской усыпальницы. Старинных фотографий с ней почти не сохранилось. Для того чтобы воссоздать образ, провели серьезные исследования. Краеведы рассказывают, интересна история появления церкви.

«В 1819 году впервые в Пензе умер правящий архиерей - святитель Иннокентий. И его решили похоронить под правым алтарем Спасского собора. И потом возникла традиция - двух его преемников, Афанасия и Амвросия второго похоронили там же, под правым приделом», - рассказал древлехранитель Пензенской епархии Евгений Белохвостиков.

Святитель Иннокентий был популярен и в те годы. К его могиле постоянно шли верующие. В дни праздников их оказывалось так много, что в существующем помещении все желающие не умещались. Поэтому в 1880 году и было принято решение построить специальный храм-усыпальницу при входе в Спасский собор.

«Почему Евлампиевский? Потому что, во-первых, святитель Иннокентий скончался в день памяти мучеников Евлампия и Евлампии мидийских, а во-вторых, епископ Григорий, который принял решение строить усыпальницу, в миру тоже был Евлампий», - пояснил Евгений Белохвостиков.

У утраченного когда-то и восстанавливаемого объекта имеется статус памятника регионального значения. По информации со щита, церковь должны достроить в третьем квартале 2021 года. В дальнейшем она по-прежнему будет служить усыпальницей для архиереев.