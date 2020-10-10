Пензенские православные часто просят помощи у Богородицы

10.10.2020 | 19:30

Одна из сам из самых почитаемых и любимых прихожанами икон - «Млекопитательница». Чудотворный список с образа Божией Матери был создан в 1897 году монахами на святой горе Афон в Греции.

Достоверно, как он попал в Пензу, не установлено. Есть версия, что липовую доску с изображением Богородицы и младенца Христа подарила ныне покойному владыке Серафиму (Тихонову) некая благочестивая семья. Архиепископ Пензенский и Кузнецкий, в свою очередь, в 1998 году передал его Покровскому архиерейскому собору.

«К ней отправляются со скорбью, с болью, житейскими несчастьями. Особенный момент - деторождение, то есть помощь в родах», - пояснил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Чудеса случаются, чему есть неопровержимые доказательства. С недавнего времени их стали фиксировать в специальной книге свидетельств о покровительстве Пресвятой Богородицы, которое она оказывает искренне молящимся перед ее образом.

О семейном счастье, даровании детей, о благополучных родах и о многом другом Богородицу просят в своих молитвах тысячи верующих, что подтверждает стертая с деревянного оклада иконы позолота. Священнослужители не успевают ее обновлять.