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Общество

Пензенские православные часто просят помощи у Богородицы

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Одна из сам из самых почитаемых и любимых прихожанами икон - «Млекопитательница». Чудотворный список с образа Божией Матери был создан в 1897 году монахами на святой горе Афон в Греции.

Достоверно, как он попал в Пензу, не установлено. Есть версия, что липовую доску с изображением Богородицы и младенца Христа подарила ныне покойному владыке Серафиму (Тихонову) некая благочестивая семья. Архиепископ Пензенский и Кузнецкий, в свою очередь, в 1998 году передал его Покровскому архиерейскому собору.

«К ней отправляются со скорбью, с болью, житейскими несчастьями. Особенный момент - деторождение, то есть помощь в родах», - пояснил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Чудеса случаются, чему есть неопровержимые доказательства. С недавнего времени их стали фиксировать в специальной книге свидетельств о покровительстве Пресвятой Богородицы, которое она оказывает искренне молящимся перед ее образом.

О семейном счастье, даровании детей, о благополучных родах и о многом другом Богородицу просят в своих молитвах тысячи верующих, что подтверждает стертая с деревянного оклада иконы позолота. Священнослужители не успевают ее обновлять.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ребёнок появился после ЭКО?

Гость||

У своего ума лучше бы просилили помощи

Гость||

Боженька , если бы был, воров и жуликов наказал бы.А раз , они у власти, живут и процветают, значит и нет никакого боженьки. Власть только церквя то строит не зря, вместо больниц и школ.

Гость||

Гость писал(a):

Боженька , если бы был, воров и жуликов наказал бы.А раз , они у власти, живут и процветают, значит и нет никакого боженьки. Власть только церквя то строит не зря, вместо больниц и школ.
Кто сказал что бога нет?Я его племянник!

Гость||

Бруно эту Маруську вывел на чистую воду,за что его свои же попы и сожгли.

Гость||

Хорошо, что сейчас запрещено ходить в церковь, вирус опять бушует.

Гость||

Что за уроды на сайте. Не хотите верить в Бога, ваши проблемы, не верте. Над чувствами людей не стоит глумится. На войне, при обстреле, аттеистов нет.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо, что сейчас запрещено ходить в церковь,
Не богохульствуй!Не в церковь,а ТЦ РПЦ.Эти помещения не являются домами божьими,так как там, всё продаётся и покупается.

Гость||

Гость писал(a):

не верте.
Не вертем,тёмный.

Гость||

Пуськи тоже просили кое чего, но не удалось

Гость||

ПОЧЕМУ ПРОПАГАНДА РЕЛИГИИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ.? Я АТЕИСТ И ЭТО ОСКОРБЛЯЕТ МОИ ЧУВСТВА. ЕСТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ САЙТЫ,МЫ ЛЕЗЕМ ТУДА.

Гость||

У деда мороза ещё попросите,эффект тот же будет.

Гость||

Да будет всем по вере Божьей!

Гость||

Как же так верующий, может сказать уроды. Ась? Может поэтому религия принесла столько бед и войн?

Гость||

Так они в церковь не к богу идут,ИДУТ К ПОПАМ-ПОСРЕДНИКАМ.

Кирилл вещал,что Богу можно молиться и дома.

Имя: Гость
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