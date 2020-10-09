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Общество

В Пензе молодые люди готовятся к службе в армии

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Этой осенью на службу в вооруженные силы отправится чуть больше тысячи пензенцев. Каждого из защитников Отечества тщательно проверят, чтобы не допустить проникновения опасной инфекции в армейские подразделения. Действовать будут те же нормы и правила, что и весной 2020-го.

«Граждане прибывали на сборные пункты после успешного прохождения барьерного контроля. Призывники, не контактируя с сотрудниками военного комиссариата, проходили экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции и лишь после получения отрицательного результата направлялись на медицинский осмотр.

В случае если в команде с призывниками выявлялся хотя бы один положительный результат, вся команда возвращалась в муниципальное образование для проведения карантинных мероприятий», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Большинство пензенских парней станут служить на территории Центрального военного округа - в инженерных и ракетных подразделениях, ВДВ, научных и спортивных ротах, в Президентском полку.

«Граждане с высшим образованием пользуются определенным преимуществом, и мы стараемся их направлять для комплектования учебных воинских частей, где им придется пройти только доподготовку. С каждым годом мы увеличиваем набор с высшим образованием», - пояснил начальник отдела военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.

Количество уклонистов стало меньше. Так, в 2020-м к административной ответственности привлекли 39 человек, которые не пожелали добровольно служить, 17 осудили.

«Если взять с 1990 года и сейчас, процент годности по Пензенской области составлял 70-72%, а теперь - в пределах 80%, то есть состояние здоровья молодежи выросло в пределах 10%», - отметил и. о. начальника центра военно-врачебной экспертизы комиссариата области Леонид Федоров.

На следующей неделе состоится первая отправка в войска молодых людей осеннего призыва.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что на зону, что в армию, одинаково в России где чалиться.

И ведь этим наивным пацанам втирают дичь про внезапно возникший долг какой то родине.

Гость||

Готовьте вазелин !

Гость||

Гость писал(a):

Что на зону, что в армию, одинаково в России где чалиться.

И ведь этим наивным пацанам втирают дичь про внезапно возникший долг какой то родине.

занимают у родины генералы и бояре - а отдают долг солдаты и холопы

Гость||

В этом пайке разве вазелин не входит в рацион как в USA ?

Гость||

Многие из этого призыва могут сменить ориентацию. Время такое.

Гость||

Бя-агить па-а полю санитарка звать Тамарка, в больших кирзовых сапогах.

А я , молоденький парнишка , лет 17, 20, 30, может больше (сощитаем)

Лежу с оторваной ногой, зубы рядом, глаз в кармане.

Короче-НАТО-ТРЕПЕЩИ.!!

Гость||

НАТО учитесь, куда вам до этих победителей половцев и печенегов, сдавайтесь сразу

Гость||

Самое главное ! Никогда не играйте с дедами в карты.

Гость||

Карабах-бах-бах?

Гость||

И рука аж тянется пощупать.

Гость||

В современном мире, кажется, мужчина потерял свою ценность и косит под бабу, понимая что он уравнен с ней в правах.

Мало того. Идёшь по центру города, например, там вся одежда для баб.

Гость||

в основном дедовщина и ворье в законе и прочие прелести это относится к России и подобным ей бандустанам.

в цивилизованных странах такое встречается РЕДКО. там другой менталитет в отличие от тех, кто так и остался в средневековье. хотя и пользуется ихними достижениями.

в том числе и интернетом.

Гость||

Я в 86-м ходил. В натуре, сам хотел! Сейчас бы не пошел! Любыми путями бы уклонялся!

Гость||

Армия - это хорошо, каждый мужчина по идее должен служить.У меня все поколения служили - ВОВ,Афган, Чечня ,все прошли.но нынешним служить - сына не пошлю, пока жив.

Имя: Гость
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