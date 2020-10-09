В Пензе молодые люди готовятся к службе в армии

09.10.2020 | 19:45

Этой осенью на службу в вооруженные силы отправится чуть больше тысячи пензенцев. Каждого из защитников Отечества тщательно проверят, чтобы не допустить проникновения опасной инфекции в армейские подразделения. Действовать будут те же нормы и правила, что и весной 2020-го.

«Граждане прибывали на сборные пункты после успешного прохождения барьерного контроля. Призывники, не контактируя с сотрудниками военного комиссариата, проходили экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции и лишь после получения отрицательного результата направлялись на медицинский осмотр.

В случае если в команде с призывниками выявлялся хотя бы один положительный результат, вся команда возвращалась в муниципальное образование для проведения карантинных мероприятий», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Большинство пензенских парней станут служить на территории Центрального военного округа - в инженерных и ракетных подразделениях, ВДВ, научных и спортивных ротах, в Президентском полку.

«Граждане с высшим образованием пользуются определенным преимуществом, и мы стараемся их направлять для комплектования учебных воинских частей, где им придется пройти только доподготовку. С каждым годом мы увеличиваем набор с высшим образованием», - пояснил начальник отдела военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.

Количество уклонистов стало меньше. Так, в 2020-м к административной ответственности привлекли 39 человек, которые не пожелали добровольно служить, 17 осудили.

«Если взять с 1990 года и сейчас, процент годности по Пензенской области составлял 70-72%, а теперь - в пределах 80%, то есть состояние здоровья молодежи выросло в пределах 10%», - отметил и. о. начальника центра военно-врачебной экспертизы комиссариата области Леонид Федоров.

На следующей неделе состоится первая отправка в войска молодых людей осеннего призыва.