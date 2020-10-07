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Общество

Жители поселка ЗИФ решили обратиться к президенту

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«Пустырь, трава, еще ни одного колышка не забито. Должна быть проведена асфальтированная дорога, должно быть проведено освещение, должен быть фундамент, ограждение», - сообщил председатель уличного комитета поселка ЗИФ Владимир Захаров.

К строительству насосной подстанции не то что не приступали - даже место под нее и резервуары не обозначены в чистом поле. Зато по всему поселку ЗИФ вырыты ямы - иллюзия, что водопровод в частном секторе все-таки начали прокладывать. По факту же рабочих компании, которая выиграла конкурс, жители не видели несколько месяцев.

«Замечательная погода стояла, но ничего не сдвинулось с места. Нарыли ям, и никто не явился», - пожаловалась жительница поселка.

«Едешь - даже страшно, потому что яма. Уже говорили, что девочка упала в яму», - рассказала женщина.

Николай Мамонов показал котлован на дороге, перекрывающий доступ к электрической подстанции поселка.

«Максимум полтора метра будет, а габариты машины - более двух метров. Подстанция будет гореть, а тушить невозможно», - отметил он.

Эпопея со строительством водопровода в ЗИФе длится не один год. После того как разработали проектно-сметную документацию и она прошла экспертизу, в 2020-м должны были воплотить в жизнь мечту местных. Но фирма, выигравшая контракт, в срок не справилась с задачей.

В конце августа глава администрации Пензы выезжал на встречу с населением, говорил о планах.

«Либо подрядчик выходит и работы доделывает в соответствии с контрактом, либо мы в понедельник расторгаем с ними контракт и начинаем торги по-новому», - обещал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Но в мирном порядке, по словам председателя уличного комитета поселка, расстаться с горе-компанией у городской власти не получается.

«По нашим сведениям, суд перенесли на 27 октября. Зачем людей обманывать, если ситуация складывается не в нашу пользу?» - задался вопросом Владимир Захаров.

Получается бег по кругу. Люди по-прежнему лишены воды, и надежды на то, что она появится в 2020-м, все меньше и меньше. Работы, к которым приступили еще летом, выполнены не более чем на 15-20%, полагают жители. Мириться с происходящим они не намерены.

«В воскресение планируем собрание, на котором будем повторно обращаться к президенту и в Генпрокуратуру, потому что возникает очень много вопросов с тем, что вокруг нашего поселка творится», - заявил председатель уличного комитета.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот такие брат дела,нас с тобою на...ли...

Гость||

А излишки денег с водопровода уже потратили на плитку на советской площади

Гость||

Гость писал(a):

А излишки денег
Излишки? Какие излишки?

Гость||

Царь он добрый, он нас услышит и поможет. Эхххх, дебилы.

Гость||

От водопровода на благоустройство постамента и дорожек у собора

Гость||

Гость писал(a):

Царь он добрый, он нас услышит и поможет. Эхххх, дебилы.
Да уж. Ужо сколько раз твердили миру,

что ложь гнусна, вредна, а всё не впрок,

и в сердце лжец всегда отыщет уголок...

Гость||

Чернь распоясалась без барина.

Гость||

Обязательно надо написать, что 2,6 млн. руб. под видом экономии направили на устройство памятника матери. Если водопровода нет, конь не валялся,Ю откуда экономия?

И депутаты гордумы эту экономию утвердили. Вот их бы в этот поселок переселить, пусть без воды побегают.

Имя: Гость
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