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Общество

Определен процент прироста новых случаев COVID-19 за две недели

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В среду, 7 октября, Центр политической конъюнктуры России опубликовал результаты анализа распространения пандемии в различных регионах и городах страны и подвел некоторые итоги.

«Увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией провоцирует дискуссию о второй волне пандемии и необходимости принятия срочных мер по сдерживанию инфекции. При этом ситуация по стране развивается асимметрично: в одних регионах власти уже принимают меры предосторожности, а граждане стараются самоизолироваться, в других динамика выявления заболеваемости лишь незначительно превышает показатели сентября и августа», - сообщает cpkr.ru.

Что касается Пензенской области, прирост новых случаев COVID-19 за период с 22 сентября по 6 октября составил 12,8%. За это время было официально зафиксировано 1 300 зараженных.

По данному показателю регион занимает 28-ю позицию из 85. На первом месте по приросту Севастополь (37,75%), на последнем - Чечня (3,14%).

7 октября в Пензенской области подтвердился еще 101 случай инфицирования. Общее количество зараженных за все время пандемии достигло 11 555.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — cpkr.ru
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Гость||

Постройте крематорий - это не последняя зараза. Выполняйте все предписания Роспотребнадзора.

Всем здоровья. Берегите себя и соих близких.

Гость||

Пока не будет массовой вакцинации ничего не изменится в лучшую сторону!!!

Гость||

Гость писал(a):

На Н-Западном место в ячейке к примеру 200-300 тысяч
Пензу с Москвой не попутал? 2-3 тысячи - это еще можно обсуждать.

Гость||

А жизнь все интересней и интересней. Только не понятно ничего.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Центр политической конъюнктуры России
Сколько непонятных центров содержат налогоплательщики.

Гость||

Ждут ещё большего процента? Чтобы закрыть сразу всех?

Имя: Гость
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