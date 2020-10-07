Определен процент прироста новых случаев COVID-19 за две недели

07.10.2020 | 10:44

В среду, 7 октября, Центр политической конъюнктуры России опубликовал результаты анализа распространения пандемии в различных регионах и городах страны и подвел некоторые итоги.

«Увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией провоцирует дискуссию о второй волне пандемии и необходимости принятия срочных мер по сдерживанию инфекции. При этом ситуация по стране развивается асимметрично: в одних регионах власти уже принимают меры предосторожности, а граждане стараются самоизолироваться, в других динамика выявления заболеваемости лишь незначительно превышает показатели сентября и августа», - сообщает cpkr.ru.

Что касается Пензенской области, прирост новых случаев COVID-19 за период с 22 сентября по 6 октября составил 12,8%. За это время было официально зафиксировано 1 300 зараженных.

По данному показателю регион занимает 28-ю позицию из 85. На первом месте по приросту Севастополь (37,75%), на последнем - Чечня (3,14%).

7 октября в Пензенской области подтвердился еще 101 случай инфицирования. Общее количество зараженных за все время пандемии достигло 11 555.