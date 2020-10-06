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Общество

В Пензенской области занялись сокращением списка памятников

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В начале 2000-х на улице Урицкого еще стояло старинное деревянное здание - усадьба татарских князей Тенишевых, объект, важный для мусульманской общины области. Комплекс включал главное строение и нескольких флигелей. Один из них потом был превращен в соборную мечеть.

Деревянную, основную, часть, разобрали в 2005-м.

«Перевезут в другой район и восстанавливать будут», - отмечал начальник отдела ремонтно-строительных работ Александр Сочилов.

Но планы в жизнь не воплотили. Уникальный объект исчез. Оставшиеся бревна хранились на складе, да фактически там и сгнили. Однако надежда на возрождение старинной усадьбы у специалистов есть.

«Воссоздать ее в прежнем виде возможно», - заявила врио руководителя Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

У некоторых памятников судьба еще хуже, чем у усадьбы Тенишевых: исчезли, и восстановить их нельзя.

Специалисты работают над сокращением перечня объектов культурного наследия, имеющихся на территории Пензенской области. Сносить никто ничего не собирается. Достопримечательности существуют только на бумаге. Таких в регионе около десятка.

«Совсем недавно мы были на территории Сосновоборского района, проводили мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Там была ветряная мельница, от которой не осталось и фундамента, то есть это фактически утраченный памятник», - пояснила Светлана Оникиенко.

Есть и приятные исключения. Например, сгоревшую в 2015 году усадьбу Н. М. Рихтер в Колышлейском районе решено восстановить. Собственнику уже выдали задание на разработку научно-проектной документации.

Сокращением списка памятников решено заняться не случайно. Даже если объект давно исчез, охранная зона вокруг него остается, и на этой территории нельзя строить и вести другие виды работ.

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