В Учительском сквере разместили фотографии лучших педагогов года

05.10.2020 | 19:54

Рядом с обновленной Галереей педагогической славы Пензенской области прошло торжественное вручение свидетельств о занесении в нее имен лучших учителей и воспитателей региона.

До этого на стендах были размещены фотографии педагогов - победителей и призеров конкурса профмастерства 2019 года, теперь - тех, кто отличился в 2020-м. Это относительно новая традиция.

«Еще три года назад у нас не было ни галереи почета, ни Доски почета у учительства. И вот по инициативе губернатора создан Учительский сквер, и три года назад мы впервые открыли Галерею почета и славы учительства», - отметил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Среди лучших педагогов - Ольга Сазонова, учитель русского языка и литературы из Мокшана. Говорит, впервые участвовала в областном конкурсе и сразу смогла завоевать второе место. Теперь ее портрет в галерее славы.

«Меня переполняет чувство гордости, хочется работать дальше и расправлять крылья. Это здорово!» - призналась Ольга Сазонова.

Для лучших педагогов региона на открытой площадке прошел небольшой концерт.