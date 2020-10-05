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Общество

Более 9 200 пензенцев благополучно перенесли заражение коронавирусом

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В Пензенской области еще более 40 человек названы здоровыми после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вечером в понедельник, 5 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписан 41 человек. Итого выздоровевших - 9 204», - написала она в личном телеграм-канале.

По данным оперативного штаба на ту же дату, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 11 357. За последние сутки диагноз подтвердили у 90 человек.

Умерли, по сообщениям оперштаба, 137 пациентов. О последней жертве стало известно 2 октября. Ей оказался мужчина 1950 года рождения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А среди "выздоровевших" сколько остались инвалидами?

Гость||

так теперь и помирать не должны от ковида пилюльки есть вакцина есть

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.10.2020 21:21|

А среди "выздоровевших" сколько остались инвалидами?

сколько было инвалидов столько и осталось что сказать то хотел

Имя: Гость
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