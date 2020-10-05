Более 9 200 пензенцев благополучно перенесли заражение коронавирусом

05.10.2020 | 20:31

В Пензенской области еще более 40 человек названы здоровыми после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вечером в понедельник, 5 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписан 41 человек. Итого выздоровевших - 9 204», - написала она в личном телеграм-канале.

По данным оперативного штаба на ту же дату, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 11 357. За последние сутки диагноз подтвердили у 90 человек.

Умерли, по сообщениям оперштаба, 137 пациентов. О последней жертве стало известно 2 октября. Ей оказался мужчина 1950 года рождения.