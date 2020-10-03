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Общество

Пензенцев волнуют вопросы прививок и ужесточения режима

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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Пензу. Препарата хватит для 42 горожан.

«На следующей неделе будем принимать первых медицинских работников. Ожидаем поставку на 1 127 человек. Приоритет - вакцинация медицинских работников, во всех медицинских организациях собраны списки желающих», - отчиталась врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Вакцинация добровольная. Губернатор делать прививку от коронавируса не планирует, пока препарат не будут поставлять в большем объеме.

«Если появится в открытой аптечной сети, я приобрету. И сделаю, и расскажу нашим гражданам. Но я надеюсь, что уже в январе-феврале промышленность Российской Федерации выпустит столько, чтобы было доступно для всех», - отметил Иван Белозерцев.

Вторая партия детской вакцины от гриппа уже пришла - 70 тысяч доз. Поступление препарата для взрослых ждут на предстоящей неделе. Вопрос о прививочной кампании - один из многих, которые журналисты успели задать на пресс-конференции губернатора, где присутствовали и временно исполняющие обязанности министров.

У главы региона спросили, не грозит ли пензенцам ужесточение антиковидных мер в ближайшие дни. Горожане переживают, что часть предприятий вновь закроют, а детей отправят на дистанционное обучение. Иван Белозерцев заверил, что пока так делать не будут.

«Если будет большой прирост, увеличится в два раза - это будет проблема, тогда придется принимать меры. А другого пути не будет!» - расставил акценты глава региона.

Тем не менее ухудшение эпидемиологической обстановки накладывает отпечаток на жизнь Пензы. Например, именно из-за него отменили масштабные торжества в честь Дня учителя. Праздник хотели провести в киноконцертном зале «Пенза», но ограничились скромным поздравлением.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор делать прививку от коронавируса не планирует,
Пхехехе!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вакцинация добровольная. Губернатор делать прививку от коронавируса не планирует, пока препарат не будут поставлять в большем объеме.
Вы не правильно поняли. О Нас , о народе думает губернатор в первую очередь. Что-бы всем хватило.

Вот все бы так. Спасибо.

Мотовилов (гость)||

Приказали так сверху. А для чего, сами пока толком не знают. Не знают ни ковида, ни мер защиты. Может и нет никакого ковида как болезни, к этому сейчас уже склоняются сами врачи. А народ чморят так, на всякий случай. Нашли удобный предлог.

Гость||

Вас травят в Магнитах и Пятерочках пальмовым маслом. И , ывдруг, правительство позаботилось о вашем здоровье.

Гость||

Что , не так?

Гость||

5G микроволновка легких. намордник не поможет.

Гость||

Да все в растерянности, думаете наверху кто знает что делать, да так же плывут по течению, попутно объявляют повышенную готовность, масочный режим, вакцинацию, так, на всякий случай, а вдруг поможет, а вдруг.

Имя: Гость
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