Пензенцев волнуют вопросы прививок и ужесточения режима

03.10.2020 | 18:15

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Пензу. Препарата хватит для 42 горожан.

«На следующей неделе будем принимать первых медицинских работников. Ожидаем поставку на 1 127 человек. Приоритет - вакцинация медицинских работников, во всех медицинских организациях собраны списки желающих», - отчиталась врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Вакцинация добровольная. Губернатор делать прививку от коронавируса не планирует, пока препарат не будут поставлять в большем объеме.

«Если появится в открытой аптечной сети, я приобрету. И сделаю, и расскажу нашим гражданам. Но я надеюсь, что уже в январе-феврале промышленность Российской Федерации выпустит столько, чтобы было доступно для всех», - отметил Иван Белозерцев.

Вторая партия детской вакцины от гриппа уже пришла - 70 тысяч доз. Поступление препарата для взрослых ждут на предстоящей неделе. Вопрос о прививочной кампании - один из многих, которые журналисты успели задать на пресс-конференции губернатора, где присутствовали и временно исполняющие обязанности министров.

У главы региона спросили, не грозит ли пензенцам ужесточение антиковидных мер в ближайшие дни. Горожане переживают, что часть предприятий вновь закроют, а детей отправят на дистанционное обучение. Иван Белозерцев заверил, что пока так делать не будут.

«Если будет большой прирост, увеличится в два раза - это будет проблема, тогда придется принимать меры. А другого пути не будет!» - расставил акценты глава региона.

Тем не менее ухудшение эпидемиологической обстановки накладывает отпечаток на жизнь Пензы. Например, именно из-за него отменили масштабные торжества в честь Дня учителя. Праздник хотели провести в киноконцертном зале «Пенза», но ограничились скромным поздравлением.