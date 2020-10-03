Пензенские школьники расчистили берега Безымянного ручья

03.10.2020 | 20:30

Александра Алексеева живет рядом с Безымянным ручьем более 30 лет и помнит, что когда-то здесь даже купались, а сейчас источник и территорию рядом с ним люди превратили в помойку.

«И рыбки плавали. Вообще все совсем по-другому было - и шире, и захламленность не такая», - отметила пензячка.

Небезразличен Безымянный и местным школьникам, но пока они смотрят на него другими глазами.

«Мы в школе каждый год делаем проекты, и я решила сделать именно об этом ручье. В августе мы вместе с одноклассницами изучали флору берегов, собрали гербарий, чтобы показать в классе, какие тут растения», - рассказала ученица 4-го класса средней школы № 31 г. Пензы Ангелина Барабанова.

На этот раз пытливые умы пришли к Безымянному, чтобы помочь ему избавиться от лишнего груза, а природе - вздохнуть хоть немного свободнее.

«Такие экологические акции становятся уже доброй традицией нашей школы. В этом году «Дневник пензенского школьника» посвящен теме волонтерства, и очень важно объяснить детям, что это и что такое волонтерское движение», - пояснила учитель начальных классов средней школы № 31 г. Пензы Анна Оборина.

Она и ее воспитанники прибирались у ручья и в прошлом году, и в позапрошлом. Родители ребят идею поддерживают и приходят вместе с ними.

«Очень больно смотреть на то, как загрязнена природа. Люди безответственно относятся. Поэтому хочется все почистить, немножко навести порядок», - рассудила мама школьника Олеся Громова.

Убрали немного, но ведь чисто там, где не мусорят. О том и решили дети напомнить ходящим мимо взрослым, расставив у ручья соответствующие таблички.