Житель Большой Елани разрушил квартиру и задолжал за ЖКУ

02.10.2020 | 10:06

Пензенский районный суд разобрал иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам в порядке регресса. Его подала мать несовершеннолетнего ребенка, которому принадлежит квартира в селе Большая Елань.

Женщина с сыном живут в Пензе, а в сельской квартире обитал отец ребенка, не поддерживавший с ними отношений. За несколько лет мужчина привел жилье в полную негодность. Окна и сантехника были разбиты, отопительный котел выведен из строя, отрезаны газ и свет, вокруг царила антисанитария.

По решению суда мужчину выписали из квартиры, и в 2018 году он выехал и вывез вещи, задолжав за электричество, воду, газ и вывоз мусора 37 188 руб. 85 коп.

Мать ребенка внесла эти деньги, а затем обратилась в суд. Служители Фемиды посчитали правильным взыскать сумму в порядке регресса с ответчика. Также он должен возвратить государственную пошлину - 1 316 рублей.

«Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.