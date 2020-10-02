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Общество

В Пензе наградили участников чемпионата WorldSkills Russia

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В Круглом зале правительства Пензенской области наградили студентов, выбравших рабочие специальности, а также их наставников, сумевших вырастить из юношей и девушек победителей и призеров VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В 2020 году он впервые прошел в дистанционно-очном формате.

«Нужно много сил вложить и уделить личного времени, чтобы помогать подопечному. Очень сложный процесс в плане психологической подготовки, потому что необходимо где-то поругать, где-то настроить, где-то поддержать, где-то подбодрить. Становишься родственной душой», - отметила тренер-наставник участницы VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Екатерина Фомина.

В этом году системе профессионально-технического образования в России исполнилось 80 лет. В Пензенской области она представлена 25 учебными заведениями, где по более чем 100 программам получают знания свыше 20 000 студентов.

«Все это в народном хозяйстве, экономике Пензенской области востребовано, и выпускники вносят огромный вклад в развитие экономики и социальной сферы нашего региона», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ходе торжественного мероприятия он вручил победителям и призерам, а также их наставникам медали и денежные сертификаты. 10 преподавателей колледжей получили ключи от служебных квартир. Всего же их в 2020 году будет выделено 30.

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