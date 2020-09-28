Стало известно, когда классные руководители получат надбавку

28.09.2020 | 10:15

В понедельник, 28 сентября, министр образования Пензенской области Александр Воронков на совещании в региональном правительстве рассказал о выплате надбавки педагогам за классное руководство.

Ранее анонсировалось, что с 1 сентября педагоги-кураторы будут ежемесячно получать по 5 000 рублей. При этом региональную выплату (3-3,5 тысячи к окладу) пообещали сохранить.

Александр Воронков уточнил, что деньги за сентябрь будут начислены до 1 октября.

«Проблем нет. Деньги заложены. Субъект полностью сохранил свои обязательства», - подчеркнул он.

Только в Пензе классными руководителями являются 1 970 учителей.