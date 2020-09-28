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Общество

Стало известно, когда классные руководители получат надбавку

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В понедельник, 28 сентября, министр образования Пензенской области Александр Воронков на совещании в региональном правительстве рассказал о выплате надбавки педагогам за классное руководство.

Ранее анонсировалось, что с 1 сентября педагоги-кураторы будут ежемесячно получать по 5 000 рублей. При этом региональную выплату (3-3,5 тысячи к окладу) пообещали сохранить.

Александр Воронков уточнил, что деньги за сентябрь будут начислены до 1 октября.

«Проблем нет. Деньги заложены. Субъект полностью сохранил свои обязательства», - подчеркнул он.

Только в Пензе классными руководителями являются 1 970 учителей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А то уже начали переживать когда за подсчёт голосов заплатят

Гость||

Гость писал(a):

А то уже начали переживать когда за подсчёт голосов заплатят
Платят четко, ни разу не обманули.

Гость||

Скорей бы ещё какие нибудь выборы, там учителям опять радость , как подсчитать и продаться

Гость||

Под стол их загнать за надбавкой

Гость||

А они уже там, сосут и причмокивают

Имя: Гость
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