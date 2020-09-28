Пензенские спортсмены пробегут от Спутника до Саранска

28.09.2020 | 14:54

Пробежать 150 километров, пока светит солнце, - такую цель поставили перед собой бегуны из Пензы, участники клуба PnzRun. Идея нашла поддержку строительного холдинга «Термодом», который стал генеральным партнером эстафеты.

3 октября две команды спортсменов эстафетным путем соединят два крупных проекта одного застройщика: Город Спутник и ЖК «Арена» в Саранске.

«Время финиша неизвестно, но у команды стоит задача уложиться в световой день, который составит 12 часов 33 минуты, а значит, средний темп на дистанции должен быть 4:50 мин/км. Наша эстафета свяжет места, где люди чувствуют себя комфортно. Сможем ли добраться в столицу Мордовии до темноты? С поддержкой родных, близких, друзей, коллег и единомышленников - точно да!» - рассказал основатель и тренер бегового клуба PnzRun Дмитрий Пименов.

Старт эстафеты будет дан в 5:20 на фонтанной площади в Городе Спутнике в субботу, 3 октября. Приблизительное время финиша - 17:30. Бегунов ждут 12 этапов эстафеты по маршруту, пролегающему через самые живописные места Пензенской области и Республики Мордовии. Поддержать спортсменов можно на любом из этапов. Подробности - в сообществе vk.com/pnzrunclub.