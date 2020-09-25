В Пензе на фестивале «Фейерверк идей» провели конкурс брендов

25.09.2020 | 20:11

Туристическим брендом Белинского района может стать глиняная свистулька. Этот образ имеет особое значение для местных жителей. В далеком прошлом в селе Языково работал гончар, который широко славился своим умением изготавливать игрушки и посуду. Поэтому его ремесло и хотят сделать лицом муниципального образования.

«Это немного позабыто и не так распространено, а мы хотели бы это возродить. Мы это используем и показываем на различных фестивалях - не только на территории Белинского района, но и на территории Пензенской области», - рассказала директор управления культуры Белинского района Ольга Шичева.

Свои бренды представили 8 районов, ставших финалистами конкурса, который проходит в рамках фестиваля «Фейерверк идей». Изначально заявок было 17.

«Проекты должны быть подготовлены таким образом, чтобы привлечь туриста, чтобы создать новые рабочие места и чтобы экономика того или иного муниципального образования развивалась за счет туризма. Это может быть даже лавка с фонарем, где будут встречаться влюбленные, но устроенная таким образом, что станет туристическим объектом», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

А кузнечане взяли за основу уже зарегистрированный товарный знак и дополнили его, отразив географическую особенность.

«На территории нашего района находится самая высокая точка Пензенской области. Ее высота - около 340 метров. Когда открыли эту точку, выяснилось, что наша область выше, чем Сингапур или Барбадос», - сообщила специалист отдела администрации Кузнецкого района Виктория Лучинкина.

Это уже второй конкурс туристических брендов. Победители получат сертификаты на регистрацию своих проектов.