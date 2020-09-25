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Общество

В Пензе на фестивале «Фейерверк идей» провели конкурс брендов

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Туристическим брендом Белинского района может стать глиняная свистулька. Этот образ имеет особое значение для местных жителей. В далеком прошлом в селе Языково работал гончар, который широко славился своим умением изготавливать игрушки и посуду. Поэтому его ремесло и хотят сделать лицом муниципального образования.

«Это немного позабыто и не так распространено, а мы хотели бы это возродить. Мы это используем и показываем на различных фестивалях - не только на территории Белинского района, но и на территории Пензенской области», - рассказала директор управления культуры Белинского района Ольга Шичева.

Свои бренды представили 8 районов, ставших финалистами конкурса, который проходит в рамках фестиваля «Фейерверк идей». Изначально заявок было 17.

«Проекты должны быть подготовлены таким образом, чтобы привлечь туриста, чтобы создать новые рабочие места и чтобы экономика того или иного муниципального образования развивалась за счет туризма. Это может быть даже лавка с фонарем, где будут встречаться влюбленные, но устроенная таким образом, что станет туристическим объектом», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

А кузнечане взяли за основу уже зарегистрированный товарный знак и дополнили его, отразив географическую особенность.

«На территории нашего района находится самая высокая точка Пензенской области. Ее высота - около 340 метров. Когда открыли эту точку, выяснилось, что наша область выше, чем Сингапур или Барбадос», - сообщила специалист отдела администрации Кузнецкого района Виктория Лучинкина.

Это уже второй конкурс туристических брендов. Победители получат сертификаты на регистрацию своих проектов.

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Гость||

У меня Свистулька тоже норм. И тоже, может, претендовать, на это поганое слово, бренд.

Гость||

Это все фикция. Кого они привлекли и куда? В усадьбу Голицына в село Зубрилово? Губернатор бы сел да доехал туда бы, если смог, а не по предлагаемым бы маршрутам, где более-менее все хорошо.

Гость||

Щас, вот в Белинский район за свистулькой и ломанутся все! Если это лучший бренд, то что же остальные

Гость||

Брендом у нас в Пензе теперь станет памятник МАТЬ ВАША - страшилище, людей пугать. Придумаем квест-страшилку и туризм сразу разовьется

Гость||

Зубрилово-именно исторически сложившейся, единственный в Пензенской области, красоты не поддающейся место. Но всем, далеко на это плевать. Только бренды вонючие их интересуют. А туда люди едут и из Саратова, из Самары из Питера однажды были из США. Вы это, осознание. И не липите липу, а делайте дела по достоинству. А

Гость||

И губернатор туда не доедет, потому как оторвет колеса у его форда, про такой дороге. Стыда, в 21 веке

Гость||

Ну очень любят хвалиться, это же единая россия,только не понятно чем)

Имя: Гость
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