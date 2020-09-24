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Общество

В пензенской школе смастерили аналемматические солнечные часы

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Теперь уточнять время воспитанники пензенской школы № 64 будут по необычным часам - аналемматическим солнечным. Ученики вместе с преподавателями соорудили их во дворе образовательного заведения.

«Это уникальное наглядное пособие, которое может применяться и на уроках «Окружающего мира» в начальной школе, и на уроках географии, физики, астрономии и даже математики в среднем звене. Такой проект, где можно на практике продемонстрировать применение научных знаний о земле», - сообщила учитель географии Эльвира Лукаускис.

На протяжении целого учебного года в школе готовились к реализации проекта - производили расчеты, все тщательно перепроверяли. За летние месяцы обустроили площадку. Трудились сами ребята.

«Нужно было и раствор месить, и укладывать мозаику, правильно и точно все расположить на объекте. Мы использовали спутниковую систему и данные, которые есть в интернете», - рассказала учитель технологии Елена Маковкина.

«Чтобы узнать, какой час, нужно в солнечный день встать на сектор текущего месяца, и тень, как часовая стрелка, укажет. Солнечные часы показывают истинное солнечное время, тогда как обычные показывают среднее солнечное», - пояснила школьница Ксения Кушнарева.

В перспективе на территории школы хотят смонтировать другие модели, которые будут помогать ребятам в образовательном процессе, например макет Солнечной системы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот настоящий творческий подход и учеников учитель заинтересовал.

Гость||

У нас в школе такие были в 80-х

Гость||

Вот кого надо в Администрацию! И будет красота в Пензе, а не кентавродрючныезавры!

Имя: Гость
Комментарий:

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