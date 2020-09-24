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Общество

В Пензенской области началась подготовка к осеннему призыву

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В среду, 23 сентября, губернатор Иван Белозерцев подписал постановление «О проведении в октябре - декабре 2020 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению».

Документ утверждает основной и резервный составы призывной комиссии региона, председателем которой является Иван Белозерцев. Кроме того, в постановлении распределяются обязанности между областными ведомствами.

Так, региональный минздрав обязан возложить персональную ответственность на главврачей за качество и своевременность медицинского обследования призывников.

Минкульт организует в сборном пункте военкомата проведение концертов творческих коллективов.

Департамент СМИ организует публикации о ходе призыва и помогает облвоенкомату проводить единые дни оповещения.

Региональный минтруд вместе с военкоматом должен организовать учет граждан, проходивших военную службу по призыву, и максимально использовать возможности по их трудоустройству.

Кроме того, в постановлении рекомендуется УМВД России по Пензенской области приблизить маршруты патрулирования нарядов полиции к сборному пункту на Нейтральной улице в Пензе и районным призывным пунктам «для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения призыва», а также организовать розыск уклонистов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это не армия, а рабоармия. Узаконенное рабство.

Гость||

Сколько сынков и внуков депутатов и чинушек призовут в армию?

Гость||

Армия устарела.

Туда только глупые идут служить.

В военных ведомствах сейчас 50-60% вообще не служили.

И правильно! Служить незачем - войны не будет.

Армия - чисто декоративная фигня. Она нигде не применяется(нормальными странами)

Гость||

Да ладно вам,детский сад на один год.Можно было бы,еще раз сходил,проветрился.

Гость||

Эксперты по армии собрались, сами то служили,олени?

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

А хто ш бацку защищаэ будэ????
Милиции вполне хватит.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.09.2020 10:21|

Эксперты по армии собрались, сами то служили,олени?

Диванные войска,сйчас начнут: А сынки депутатов служили ?-а от кого защищатся,кто на нас собирается нападать,пусть служат лохи,служат дурачки. Подожди,сейчас подтянутся эксперты.

Гость||

Гость писал(a):

Эксперты по армии собрались, сами то служили,олени?
Я не служил, но закончил военную кафедру.

Я лейтенант, и случись война, я буду командовать боевыми крестьянами.

Гость||

На полевые сборы хоть раз вывезли на военной кафедре?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Эксперты по армии собрались, сами то служили,олени?
Я не служил, но закончил военную кафедру.

Я лейтенант, и случись война, я буду командовать боевыми крестьянами.

Меня вытурил с военной кафедры в солдаты сам Герой Шишков. Но окончил вуз с отличием и аспирантуру с триумфом.

Гость||

Гость писал(a):

На полевые сборы хоть раз вывезли на военной кафедре?
Были какие-то сборы, но я на них не попал, мы тогда на море уезжали. Это 1997г. - тогда всё пофигу было.

Но солдатами командовать я смогу. Там ничего сложного: надо кричать -"вперед!, в атаку!" и всё, собственно.

Гость||

Гость писал(a):

Я не служил, но закончил военную кафедру.
Пиджаками называют тех офицеров,у кого была военная кафедра.Сейчас я слышал,что их не призывают.(в мирное время)

Гость||

Гость писал(a):

Там ничего сложного: надо кричать -"вперед!, в атаку!" и всё, собственно
Тебе так кажется.

Гость||

Гость писал(a):

Пиджаками называют тех офицеров,у кого была военная кафедра.Сейчас я слышал,что их не призывают.(в мирное время)
Ну что ж, пусть называют "пиджаками", главное что воевать самому не надо.

Гость||

Гость писал(a):

Там ничего сложного: надо кричать -"вперед!, в атаку!" и всё, собственно
Это ты по квартире своей бегай, кричи, в армии не надо.

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Имя: Гость
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